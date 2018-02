Grazer Hochschüler_innenschaften gegen Gebühreneinhebung

Die Rektoratsverordnungen schaffen mehr Probleme als sie lösen

Graz (OTS) - Die HochschülerInnenschaften der Universität Graz (ÖH Uni Graz), Technischen Universität Graz (HTU Graz) und der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz (ÖH-KUG) kritisieren die Rektorate ihrer Universitäten scharf für den Erlass einer Verordnung, wonach ab März 2018 für die dem Lehramtsstudium vorgelagerten Aufnahmeverfahren fünfzig Euro eingehoben werden sollen. Dies geht aus den jüngst veröffentlichten Mitteilungsblättern der betreffenden Hochschulen hervor.

“Die Universitäten erachten es scheinbar als sinnvoll, sich dem studierendenfeindlichen Kurs der Regierung anzuschließen”, zeigt sich Bernhard Wieser, der Vorsitzende der ÖH Uni Graz, entrüstet. “Ausbleibende Finanzierung vonseiten des Staates zulasten der angehenden Studierenden ausgleichen zu wollen, ist inakzeptabel. Eine solche Maßnahme der Universität Graz bedeutet ein Abwälzen des Problems auf derzeit noch Unbeteiligte und keine Lösung des eigentlichen Problems.”

Ähnliche Töne schlägt auch Georg Rudelstorfer, Vorsitzender der HTU Graz, an: “Es ist bedauernswert, dass soziale Diskriminierung von den RektorInnen einfach in Kauf genommen wird und man keine sozial verträgliche Lösung anstrebt. Es wirkt beinahe so, als möchte man einer bestimmten Gruppe von jungen Menschen den Zugang zu Hochschulbildung besonders erschweren.” Auch Ivan Trenev, der Vorsitzende der ÖH-KUG, kritisiert das Vorgehen scharf: “Hinter verschlossenen Türen solche Maßnahmen zu beschließen und der gesetzlichen Interessensvertretung kein Stellungnahmerecht einzuräumen, lässt darauf schließen, dass sich die Rektorate der Ungerechtigkeit ihres Vorgehens bewusst sind.”

Die HochschülerInnenschaften der drei Grazer Universitäten fordern ihre Rektorate dazu auf, diese Maßnahme zurückzunehmen und mit ihnen gemeinsam an Lösungsideen zu arbeiten. Im Lichte einer Bundesregierung, deren Bildungspolitik keine großen Hoffnungen wachsen lässt, wäre das ein starkes Zeichen der Einigkeit. “Es kommt noch viel auf uns zu. Dies betrifft Universitäten wie HochschülerInnenschaften gleichermaßen. Zeigen wir der Regierung, dass wir uns nicht so einfach auseinander dividieren lassen”, so die drei Vorsitzenden unisono abschließend.

