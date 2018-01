Bäckerei Felber präsentiert neues Marienkroner Fastenbrot: 12.2.2018, 10.30 Uhr, Landstraßer Hauptstraße 22, 1030 Wien

Fachgespräch mit Prof. Dr. Kurt Widhalm, Ernährungsexperte, Dr. Ulrike Göschl, Kurärztin von Marienkron und Franz Felber, Geschäftsführer Bäckerei Felber

Wien (OTS) - Am 12. Februar 2018 um 10.30 Uhr findet im Obergeschoß der Bäcker Felber Filiale in der Landstraßer Hauptstraße 22, 1030 Wien, die Präsentation des neu entwickelten Marienkroner Fastenbrotes statt. Die renommierte Bäckerei Felber, die in ihren Produkten auf Tradition und die Erhaltung des österreichischen Kulturerbes setzt, kreierte ein Brot mit neuartigem Aroma, das auf die Bedürfnisse von Fastenden und Ernährungsbewussten zugeschnitten ist.

Die Basis dieses Fastenbrotes bilden wertvolles Bio-Dinkelmehl sowie der daraus eigens kultivierte mehrstufige Bio-Dinkel-Sauerteig und ein sogenanntes „Kochstück“ aus Bio-Dinkelvollkorn, das für die Saftigkeit und natürliche Frischhaltung verantwortlich ist. Für den zusätzlich hohen Anteil an natürlichen Ballast- und Nährstoffen und die geschmackliche Veredelung sorgen zudem so wertvolle Zutaten wie Bio-Flohsamen, Bio-Gerstenvollmehl, geschroteter Bio-Hanf, gemahlene Bio-Hirse, gekeimte Bio-Roggenkörner, geröstete Bio-Sonnenblumenkerne und schlussendlich Natursalz, Hefe, Wasser, Bio-Apfelessig und Bio-Sonnenblumenöl. Das Fastenbrot ist in der Fastenzeit ab sofort bis 15. April 2018 in allen Filialen der Bäckerei Felber erhältlich.

Im Fachgespräch erörtern der Ernährungsexperte Prof. Dr. Kurt Widhalm, Professor für Ernährungsmedizin und Präsident des Österreichischen Akademischen Instituts für Ernährungsmedizin (ÖAIE) und die leitende Kurärztin von Marienkron, Dr. Ulrike Göschl, den Wert von gesundem Brot für eine ausgewogene Ernährung. Franz Felber ergänzt mit der Philosophie des Brotes – lebensnotwendig, auch in der Fastenzeit.

Weiters stehen auch die Geschäftsführer von Marienkron, Mag. (FH) Elke Müller, MBA, und Mag. (FH) Gunther Farnleitner, MBA, zur Verfügung.

Im Anschluss lädt das Kurhaus Marienkron zu einer Fastensuppe und zur Präsentation der Therapieräume in die Landstraßer Hauptstraße 4, Tür 8. Denn ab Februar 2018 ist ein neues ambulantes Fastenpaket des Kurhauses Marienkron direkt in Wien zu buchen. Das Fastenpaket wird in der Presskonferenz vorgestellt.

Datum: 12.02.2018, 10:30 - 12:00 Uhr

Ort: Bäckerei Felber, 1. Stock

Landstraßer Hauptstraße 22, 1030 Wien, Österreich

Url: http://www.marienkron.at

