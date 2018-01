„Unterwegs in Österreich“ am 1. Februar aus Eisentratten und vom Katschberg

Schwerpunktthema „Der Stress mit den Passwörtern“

Wien (OTS) - Eva Pölzl und Marco Ventre begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Donnerstag, dem 1. Februar 2018, um 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ aus Eisentratten. Das Schwerpunktthema lautet „Der Stress mit den Passwörtern“. Lukas Schweighofer meldet sich zum Abschluss um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“ live vom Katschberg.

Donnerstag, 1. Februar: Schwerpunktthema „Der Stress mit den Passwörtern“

„Guten Morgen Österreich“ aus Eisentratten

Am 1. Februar ist internationaler „Change your password“-Tag. Zwei Technik-Blogger riefen vor sechs Jahren zum ersten Mal dazu auf. Durch den positiven Gruppenzwang wollten sie die Menschen dazu bringen, ihre Daten besser zu schützen. Wie sehr muss man auf seine Passwörter achten? Was sind Mythen, was die Realität? Darüber spricht Rechtsanwältin Dr. Julia Klatil. Außerdem zu Gast ist Schlagerstar Udo Wenders. Und Carl Hannes Planton und Heinz-Dieter Pohl erklären typische Kärntner Ausdrücke in der neuen wöchentlichen Dialekt-Rubrik „Kärntnerisch in Guten Morgen Österreich“.

„Daheim in Österreich“ vom Katschberg

Wie wird das neue Jahr? Sieht man 2018 eher optimistisch oder pessimistisch entgegen, wie schätzt man die persönliche wirtschaftliche Lage ein, wird man mehr oder weniger Geld ausgeben – und welche sind die meistgefassten Neujahrsvorsätze? All das wurde in einer repräsentativen Jahresumfrage erhoben. Im Live-Talk erläutert Werner Beutelmeyer vom Meinungsforschungsinstitut market die Ergebnisse.

