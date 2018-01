Du kannst mehr … Zeit sparen: SATURN kündigt Europas ersten „kassa-freien“ Pilot-Store an

Vösendorf (OTS) - Als marktführender Elektronikhändler ist Saturn in Österreich mit aktuell 15 Standorten und seinem nahtlos damit verbundenen, riesigen Online- und Mobile-Angebot bei Konsumenten in ganz Österreich beliebt. Nun kündigt der innovative Technik-Planet ein einzigartiges Pilotprojekt an: Im März wird im beliebten Innsbrucker Shoppingcenter Sillpark, der von SES Spar European Shopping Centers betrieben wird, der erste „kassa-freie“ Standort eröffnet.

Der neue Store wird unter dem Namen „Saturn Express“ ein innovatives Einkaufserlebnis bieten, das einfacher, bequemer und schneller wird. Im Rahmen des Pilotprojekts müssen sich Kunden ab März nicht mehr an Kassen anstellen, sondern können das gewünschte Produkt am Regal bezahlen und im Anschluss den Markt direkt verlassen. Ermöglicht wird dies durch die „Saturn Express“-App, mit der Kunden Produkte scannen und direkt in der App bezahlen können. Zusammen mit dem Zahlvorgang erfolgt die Deaktivierung der Diebstahlsicherung für das Produkt.

Um das Einkaufen noch bequemer zu gestalten, werden bei „Saturn Express" darüber hinaus Fachberater allen Kunden bei Fragen zu Produkten, Services und zum Bezahlen mittels Smartphone zur Verfügung stehen.

Florian Gietl aus der Geschäftsführung von Saturn Österreich erklärt: „Wir sehen uns als Händler für Konsumenten in der digitalen Welt. Unser Ziel ist es, das beste und individuell passende Angebot mit erstklassigen Services, guter Beratung und mit innovativen Konzepten zu ermöglichen um in jeder Hinsicht den Bedürfnissen unserer Kunden zu entsprechen. Bei ‚Saturn Express‘ vereinen wir einmal mehr die Vorteile innovativer, digitaler Lösungen mit jenen des stationären Handels. Wir freuen uns darauf, demnächst diesen neuen und einzigartigen Shop in Innsbruck der Öffentlichkeit vorzustellen.“

„Saturn Express" wird von Saturn Österreich gemeinsam mit dem Startup MishiPay entwickelt, das die App-Technologie beisteuert. MishiPay ist einer der ersten Teilnehmer des Retailtech Hub, dem europaweiten Startup-Programm, das von MediaMarktSaturn ins Leben gerufen wurde.

Weitere Informationen zum Eröffnungstermin und zum neuartigen Einkaufserlebnis bei „Saturn Express" werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.

