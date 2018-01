Jack Penrod, Gründer von Nikki Beach Worldwide, gibt die Ernennung von Lucia Penrod als CEO bekannt

Miami Beach, Florida (ots/PRNewswire) - Nikki Beach Worldwide, die familiengeführte globale Luxus-Lifestyle und Gastronomiemarke, gibt die Ernennung von Lucia Penrod als CEO bekannt. Nikki Beach Worldwide-Gründer Jack Penrod wird weiterhin als Chairman des Unternehmens fungieren.

Lucia Penrod, die die Marke seit den Anfängen im Jahre 1998 begleitet hat, ist ebenfalls Mitglied des Verwaltungsrats für Nikki Beach Worldwide. Zusätzlich zu ihren neuen Aufgaben wird Lucia weiterhin als Chief Marketing Officer von Nikki Beach Worldwide tätig sein, eine Funktion, die sie seit 2008 innehat. Als CMO verantwortet Penrod alle Aspekte der Bereiche Branding, Marketing und Kommunikation bei Nikki Beach, und die Entwicklung der Geschäftssparten Lifestyle, Fashion und Music.

Penrod ist in Nicaragua geboren und aufgewachsen, zog 1979 nach Miami und arbeitete vier Jahre lang für das Diplomatische Korps im Dienste der Regierungen von Südkorea und Venezuela. Im Jahre 1984 schloss sie sich dem Unternehmen Penrod an, um den exklusiven und privaten Jockey Club Miami zu leiten. Im darauffolgenden Jahr wurde Jack Penrod von der Stadt Miami Beach dazu eingeladen, einen Strandclub und Unterhaltungskomplex an der berühmtesten Adresse der Stadt zu eröffnen, nämlich 1 Ocean Drive. Lucia war als Projektmanagerin in die Erstverhandlungen mit der Stadt involviert, trug maßgeblich zu Penrods Beach Club bei, und führte im Anschluss ihre Tätigkeit als Marketing und Public Relations Director des Venues weiter.

Im Jahre 1995 heirateten Lucia und Jack Penrod, und das starke Duo arbeitete kontinuierlich gemeinsam daran, neue Projekte zu kreieren und zu entwickeln. Jack und Lucia Penrod haben 1998 den ersten Nikki Beach Club eröffnet, heute gibt es 13 Nikki Beach-Standorte in Frankreich, Thailand, Spanien, Griechenland und Italien, der jüngste Neuzugang ist Barbados. Nikki Beach hat außerdem vier internationale Hotelimmobilien und eine jährliche Pop-Up-Präsenz bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes.

"Ich habe von Anfang an mit Jack zusammengearbeitet und besitze ein umfassendes Verständnis für die Marke und unsere Zukunftsvision. Wir läuten das mittlerweile 20. Jahr in der Geschichte unserer legendären Nikki Beach-Marke ein, und ich freue mich darauf, unser Geschäft weiter auszubauen und unsere Botschaft, das Leben wirklich zu genießen, weltweit zu verbreiten", erklärt Lucia Penrod. "Unsere Marke Seite an Seite mit meinem Mann gemeinsam aufbauen zu können, war eine fantastische und lohnende Erfahrung. Wir schaffen Orte und Momente des Glücks und der Freude auf der ganzen Welt".

"2018 feiert unsere Marke ihr 20-jähriges Bestehen. Dieser Meilenstein hat mich dazu inspiriert, über unsere Vergangenheit nachzudenken und mich gleichzeitig auf die kommenden geschäftlichen Chancen und Entwicklungen zu konzentrieren. Die Wahl fiel nicht schwer, da Lucia ideal für die Rolle geeignet ist und ich volles Vertrauen in sie habe", sagt Jack Penrod. "Ich weiß, dass Lucia Nicoles Vermächtnis mit Leidenschaft und Motivation weiterführen wird".

Informationen zu Nikki Beach Worldwide:

Entrepreneur Jack Penrod hat 1998 in weltweiter Premiere Nikki Beach vorgestellt, das erste und originale Luxus-Strandclub-Konzept, das die Elemente Musik, Dining, Unterhaltung, Mode, Film und Kunst zu einem Ganzen vereint. Das Nikki Beach-Konzept hat sich inzwischen weit über die internationalen Venues hinaus zu einer globalen, facettenreichen, luxuriöse Lifestyle- und Hospitality-Marke mit den Geschäftsbereichen Beach Club; Hotels & Resorts; Lifestyle; Special Events und Nikki Cares, der karitativen Sparte und gemeinnützigen Organisation gemäß 501(c)(3), entwickelt.

Nikki Beach ist in Miami Beach, Florida, USA; Saint Tropez, Frankreich; Saint Barth, Karibik; Marbella, Spanien; Koh Samui, Thailand; Mallorca, Spanien; Ibiza, Spanien; Porto Heli, Griechenland; Monte Carlo, Monaco; Dubai, VAE; Bodrum, Türkei; Versilia, Italien und Barbados, Karibik beheimatet und mit einer Pop-Up-Location auf den Internationalen Filmfestspielen von Cannes präsent. Zum Geschäftsbereich Hotels & Resorts gehören Immobilien in Koh Samui, Thailand; Porto Heli, Griechenland; Bodrum, Türkei und Dubai, VAE.

