NÖGUS unterstützt Kinder- und Jugendnetzwerk Mostviertel

LR Schleritzko: „Das Kindernetzwerk Mostviertel sichert eine professionelle Unterstützung für Niederösterreichs Familien“

St. Pölten (OTS/NLK) - Der NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) fixierte die Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendnetzwerk Mostviertel für die psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Auf Grund der Vernetzung der Angebote im Kinder- und Jugendnetzwerk Mostviertel erhalten Kinder, Jugendliche und deren Familien leichter rasche Hilfe und Entlastung in belastenden Lebenssituationen – z.B. bei Entwicklungsstörungen oder Behinderungen auf körperlicher, psychischer, psychosomatischer oder intellektueller Ebene sowie bei psychosozialen Problemen.

„Kinder, Jugendliche und Familien benötigen Hilfen direkt in der Region. Wir haben in Niederösterreich dafür ein wirklich ausgezeichnetes Betreuungsnetz. Und mit dem Kinder- und Jugendnetzwerk Mostviertel ergänzen wir das regionale Angebot und sichern die hohe Qualität auch für die Zukunft ab“, so NÖGUS-Vorsitzender Landesrat Ludwig Schleritzko.

Das Kinder- und Jugendnetzwerk Mostviertel ist neben dem Kindernetzwerk Industrieviertel das zweite regionale Netzwerk in Niederösterreich im Rahmen des NÖ Kinder- und Jugendplan des NÖGUS. Hier haben Expertinnen und Experten im psychosozialen Bereich die Möglichkeit sich gegenseitig zu unterstützen, die Angebote der Netzwerkpartner in der Region kennenzulernen sowie sich über aktuelle Themen auszutauschen und in Arbeitsgruppen Kooperations- bzw. Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten.

Ziel des NÖGUS ist der Aufbau von Kindernetzwerken in allen fünf Regionen, wo sich Beratungsstellen mit anderen Institutionen und Experten besser austauschen und in Einzelfällen Lösungen für die Familien gemeinsam erarbeiten können.

„Mit der stärkeren Vernetzung der Angebote direkt in den Regionen sichern wir, dass Kinder und deren Familien die passenden Hilfen erhalten – rasch, unkompliziert und mit höchster Qualität“, so Schleritzko.

Nähere Informationen: Büro LR Schleritzko, Mag. (FH) Eberhard Blumenthal, Mobil 0676/812 13546, E-Mail eberhard.blumenthal @ noel.gv.at, NÖGUS, Mag. Elena Steinmaßl, MSc, Mobil 0676/858 71 33033, E-Mail elena.steinmassl @ noegus.at, www.noegus.at, www.kijunemo.at

