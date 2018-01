Wiener Stadthalle: Holiday on Ice - Nach der Show ist vor der Show

Holiday on Ice feiert 2019 den Mythos von ATLANTIS. Tickets ab sofort erhältlich

Wien (OTS) - Die neue Holiday on Ice-Show ATLANTIS ist eine Hommage an ein versunkenes Paradies. In Unter- und Überwasser-Szenarien werden traumhafte Geschichten des prachtvollsten, reichsten und zauberhaftesten Inselreichs aller Legenden zum Leben erweckt. Der Mythos des fabelhaften Reiches, das innerhalb eines Tages und einer Nacht im Meer versank, birgt einen unglaublichen Ideen-Fundus für alle Aspekte einer mitreißenden Live-Show auf dem Eis: Dramaturgie, Choreographie, Kostüme, Szenerie und Musik. 35 internationale ProfiläuferInnen zeigen Eiskunstlauf, Stunts und Akrobatik auf Hochleistungsniveau und nehmen das Publikum mit auf eine abenteuerliche Reise durch die mystischen Welten der Legende ATLANTIS.

Holiday on Ice ATLANTIS kommt von Mittwoch, 16. bis Sonntag, 27. Jänner 2019 in die Wiener Stadthalle.

Bis 14. Februar 2018 können sich Holiday on Ice-Fans mit der Early Bird-Aktion die besten Karten sichern. Gültig auf Vollpreistickets ab Kategorie A, erhältlich unter www.stadthalle.com, an den Kassen der Wiener Stadthalle, unter service @ stadthalle.com und (01) 98100-480.

Zehntausende sahen Holiday on Ice TIME

In der 60. Saison der Wiener Stadthalle zeigte Holiday on Ice mit der Show TIME nahezu 50.000 begeisterten BesucherInnen ein Potpourri der schönsten Momente im Leben. Mit herausragendem Eiskunstlauf, atemberaubender Akrobatik, über 300 Kostümen und beliebten Musik-Hits ließ TIME unvergessliche Erinnerungen auf dem Eis aufleben. Wolfang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle, meint zur beliebtesten Eisshow der Welt: „Das Publikum liebt Holiday on Ice. Diese Show bietet jedes Jahr aufs Neue alles was das Herz begehrt. Holiday on Ice ist pure Unterhaltung für Groß und Klein.“

