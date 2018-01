Hublot und Depeche Mode veröffentlichen eine von den 55 Singles der Band inspirierte Sammlerausgabe von 55 einzigartigen Big Bang-Uhren zur Unterstützung der Wohltätigkeitsorganisation "charity: water"

Mailand (ots/PRNewswire) - Depeche Mode, eine der einflussreichsten, beliebtesten und meistverkauften Musikgruppen aller Zeiten, hat weltweit über 100 Millionen Schallplatten verkauft und seit ihrer Gründung im Jahr 1981 vor mehr als 30 Millionen Fans gespielt. In ihrer 37-jährigen Karriere haben Depeche Mode unglaubliche 55 Singles veröffentlicht, von "Dreaming of Me" 1981 bis zur letztjährigen Veröffentlichung, "Cover Me". Als Hommage an diese unglaubliche Leistung präsentiert der Schweizer Uhrmacher Hublot eine Kollektion von 55 Unikaten seines Modells "Big Bang Unico". Die Erlöse dieser Aktion werden der von Hublot und Depeche Mode unterstützten Wohltätigkeitsorganisation "charity: water" zugutekommen.

(Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/634422/Big_Bang_Unico_model.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/634423/Ricardo_Guadalupe_and _Martin_Gore.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/634424/Big_Bang_Depeche_Mode _The_Singles_Limited_Edition.jpg )

"Wir fühlen uns sehr geehrt und berührt, dass Hublot die Wohltätigkeitsorganisation"charity: water" mit dieser neuen Uhrenkollektion, die an alle unsere Singles erinnert, unterstützt."

Martin Gore, Depeche Mode

"Depeche Mode sind in der Geschichte der zeitgenössischen Musik legendär. Wir identifizieren uns mit ihrer Leidenschaft, die heute stärker ist als je zuvor, und mit ihrer nie endenden Kreativität. Wir haben das Glück, viele Werte mit ihnen zu teilen, einschließlich des Engagements für die Aktivitäten der Wohltätigkeitsorganisation "charity: water.". Diese neue und einzigartige Kollektion von 55 verschiedenen Uhren ist eine Anerkennung ihrer unglaublichen Karriere und wir feiern damit angemessen unsere Gemeinsamkeiten. Daraus ist eine neue Sammlerausgabe entstanden!"

Ricardo Guadalupe, CEO von Hublot

Die limitierte Auflage wurde in der Hublot-Boutique in Mailand, Italien, von Ricardo Guadalupe, CEO von Hublot und Martin Gore von Depeche Mode präsentiert.

Jede der Uhren hat auf ihrem Ziffernblatt eine Scheibe, die teilweise das Bild des entsprechenden Plattencovers zeigt. Auf der Rückseite jeder Uhr befindet sich das gesamte Cover der Single sowie das charity: water-Logo. Diese beiden Elemente sind auf dem Saphir der Glasöffnung des berühmten UNICO-Uhrwerks aufgedruckt. Die von Hublot gefertigte Uhr bietet eine Gangreserve von 72 Stunden. Jede Uhr wird mit einem Band in einer modellspezifischen Farbe, mit Riemen im gleichen Farbton sowie Rock-and-Roll-inspirierten Gumminieten versehen.

charity: water, mit Sitz in New York City, ist eine gemeinnützige Einrichtung, die sich zum Ziel gesetzt hat, sauberes und sicheres Trinkwasser für Menschen in Entwicklungsländern auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Depeche Mode und Hublot unterstützen "charity: water" seit 2013. Mit ihrer ersten Partnerschaft konnten sie über 30.000 Menschen in Nepal und Äthiopien mit sicherem und sauberem Wasser versorgen.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der 55 Unikate geht an "charity:

water" als Teil der größeren Wohltätigkeitsinitiative zwischen Depeche Mode, Hublot und charity: water.

Rückfragen & Kontakt:

//www.hublot.com

Tel.: +41 (0)22 990 90 00. International Media Relations

Annabelle Galley

a.galley @ hublot.ch