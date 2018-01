Schramböck zeichnet Persönlichkeiten der heimischen Wirtschaft für ihre Verdienste aus

Wirtschaftsministerin: Zeichen der Anerkennung und des Dankes

Wien (OTS/BMDW) - Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck überreichte am Montag im Rahmen eines Festaktes im Wirtschaftsministerium Ehrenzeichen und staatliche Auszeichnungen an Persönlichkeiten der heimischen Wirtschaft. Die Geehrten haben sich mit ihrem jahrelangen Einsatz in unterschiedlichen Bereichen und Aufgabenfeldern verdient gemacht. Mit der Übergabe der Ehrenzeichen und Auszeichnungen erfahren ihre Leistungen eine offizielle Anerkennung durch die Republik Österreich.

Im Detail erhielten:

Das Große Silberne Ehrenzeichen

* Diplom-Inform. Med. Manfred Oswald KÜHNER, Vorsitzender-Stellvertreter der Geschäftsführung der dm drogerie markt GmbH in Wals-Siezenheim und Obmann des Landesgremiums Salzburg des Handels mit Arzneimitteln, Drogerie- und Parfümeriewaren sowie Chemikalien und Farben

* Dipl.-Ing. Reinhard WOLF, Vorsitzender des Vorstandes der RWA Raiffeisen Ware Austria AG und der RWA Raiffeisen Ware Austria Handel und Vermögensverwaltung eGen in Wien

Das Große Ehrenzeichen

* Dr. Franz SATTLECKER, Ehem. Geschäftsführer der Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft mbH in Wien

Das Goldene Ehrenzeichen

* Kommerzialrat für die Statistik Johannes RAUL, Obmann-Stellvertreter der Sparte Bank & Versicherung der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Geschäftsführender Gesellschafter der Jarago Solution GmbH und der „Autothek“ AutovermietungsgmbH in Wien

Das Silberne Ehrenzeichen

* Kommerzialrat Dipl.-Ing. Rudolf HAMP, Ehem. Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Opel Wien GmbH, ehem. Vorsitzender der Fachvertretung Wien der Fahrzeug-industrie sowie ehem. Obmann-Stellvertreter des korrespondierenden Fachverbandes

Das Goldene Verdienstzeichen

* Ing. Anton DÖLTL, Ehem. Inhaber der Firma Anton Döltl e.U. -Baumeistergewerbe in Wilfersdorf

* Prof. (FH) Dr. Margarete FUNK, Geschäftsführende Gesellschafterin der Dr. Funk Immobilien GmbH und der Dr. Funk Sachverständigen GmbH in Wien

* Dr. Eugen OTTO, Geschäftsführender Gesellschafter der Otto Immobilen GmbH, der Dr. Eugen Otto GmbH. und der Otto & Otto GmbH. in Wien

Den Berufstitel Technischer Rat

* Johannes DINHOBL, Geschäftsführender Gesellschafter der Dinhobl GmbH und der Dinhobl Bauunternehmung GmbH in Wiener Neustadt

* Ing. Erich MACHHERNDL, Bautechnikingenieur für Unterbau und Geotechnik der ÖBB-Infrastruktur AG Wien

* Dipl.-Ing. Dr. Thomas SCHIFFERT, Geschäftsführer des Österreichischen Kachelofenverbandes und Leiter der Versuchs- und Forschungsanstalt der Hafner Österreichs

* Dipl.-Ing. Dr. Dieter TUPPINGER, Gewerberechtlicher Geschäftsführer der OMV Refining & Marketing GmbH in Wien bzw. Werksleiter und Geschäftsführer der OMV Raffinerie Schwechat sowie Filialgeschäftsführer des OMV Tanklagers Lobau

