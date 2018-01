oe24.TV mit Rekord-Quoten bei Live-Übertragungen am Wochenende

20 Stunden (!) Live-Programm zu Akademikerball, Wiener Landesparteitag und NÖ-Landtagswahl

Wien (OTS) - So geht LIVE-TV! Als einziger österreichischer TV-Sender übertrug oe24.TV an diesem Wochenende die drei großen Nachrichten-Events durchgehend live: Am Freitag mit einer Sondersendung zum Akademikerball und den Gegendemonstrationen, am Samstag den Wiener Landesparteitag und am Sonntag die niederösterreichische Landtags-Wahl. Mit diesen drei Live-Übertragungen erreichte oe24.TV an diesem Wochenende den besten Wert seiner (noch jungen) Sender-Geschichte. Laut Teletest verzeichnete oe24.TV im linearen Fernsehen an diesen drei Tagen eine Nettoreichweite von 328.000 Personen (12+, 26.1.-28.1.).

Am gestrigen Sonntag erreichte oe24.TV mit seiner 6-stündigen (!) Wahl-Sondersendung eine Nettoreichweite von 115.000 Personen (12+, 15 Uhr-21 Uhr), bei der ersten Hochrechnung in der Zeitzone von 17 bis 18 Uhr lag der Marktanteil in der wichtigsten Zielgruppe der 12-49-Jährigen bei 1,9 %. Um 17 Uhr zeigte oe24.TV beispielsweise als einziger TV-Sender die Live-Bilder aus dem Büro von Johanna Mikl-Leitner, wo die NÖ-Landeshauptfrau mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz, ihrem Vorgänger Erwin Pröll und ihrer Familie die erste Hochrechnung feierte. Der Spitzenmarktanteil in dieser Stunde lag sogar bei 2,1% (12-49, 17.30-17.45 Uhr).

Sensationell waren auch die Quoten beim Wiener Landesparteitag am Samstag, den oe24.TV als einziger österreichischer TV-Sender durchgehend 8 Stunden lang live übertrug! Bei der Verkündung des Wahl-Sieges von Michael Ludwig erreichte oe24.TV sogar einen Spitzenmarktanteil von bis zu 2,9 % (12-49, 14.30-14.45 Uhr).

Beeindruckend sind aber vor allem die vom Teletest ausgewiesenen Online-Streaming-Quoten an diesem Wochenende: Also jene User, die oe24.TV am Smartphone, Tablet, Laptop oder Desktop-PC gesehen haben. Insgesamt verzeichnete oe24.TV von Freitag bis Sonntag laut Teletest mehr als 1,9 Millionen Brutto-Views online! Der oe24.TV-Livestream wurde an diesen drei Tagen 1.172.103 Mal abgerufen, die „Video-on-Demand“-Abrufe lagen bei 771.998. Stärkster Tag bei den Online-Video-Abrufen war der Freitag – der Tag des Akademikerballs. Alleine am Freitag verzeichnete oe24.TV online 806.844 Streaming-Bruttoviews.

„Wir haben an diesem Wochenende einmal mehr bewiesen, dass Live-TV in Österreich ab sofort einen neuen Namen hat: oe24.TV! Wann immer etwas spannendes in Österreich passiert, übertragen wir live. Und die Zahlen von diesem Wochenende bestätigen uns in unserer Strategie:

oe24.TV ist immer und vor allem überall live – egal ob am klassischen Fernseher via Kabel oder Satellit, online auf unsere Webseite, mit der oe24.TV-App auf allen Smartphones sowie via Facebook LIVE und auf YouTube. Das ist wirklich modernes Digital-Fernsehen der Zukunft“, freut sich oe24.TV-Geschäftsführer Niki Fellner über den Erfolg.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius, Basis Zeitschiene, vorläufig gewichtete Daten

