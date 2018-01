Jazz Fest Wien 2018: Emerald, Quasthoff & Gardot

Erste Highlights - Verkauf startet ab sofort!

Wien (OTS) - 2020 begeht das Jazz Fest Wien sein 30jähriges Jubiläum. Mit einem Feuerwerk an Sonderprojekten und Premieren zünden vom 26. Juni bis 10. Juli 2018 Fritz Thom und sein Team bereits heuer ein musikalisches Feuerwerk zum Countdown. Erste Highlights: Caro Emerald, Thomas Quasthoff und Melody Gardot.

Das Jazz Fest Wien zählt zu den 16 bedeutendsten Jazzfestivals der Welt. „Mit über 60.000 Musikfans und mehr als 50 Konzerten tragen wir entscheidend dazu bei, das Image einer Musikmetropole Wien auch während der Sommerzeit ungebrochen zu festigen“, freut sich Festival-Initiator Fritz Thom. In seiner nunmehr 28. Auflage wird diesem Stellenwert, unterstützt u.a. von Stadt Wien und tipp3, auch heuer wieder Rechnung getragen. Zu den Festival-Hotspots wie Staatsoper, Stadthalle, Rathausplatz, Bank Austria Salon im Alten Rathaus oder Summerstage und den Wiener Jazzclubs wie Porgy & Bess, Jazzland und Reigen kommen heuer neue Spielorte wie etwa das Schwarzberg hinzu.

Ab sofort gehen die ersten Konzert-Highlights des Jazz Fest Wien 2018 in den Verkauf: Am 1. Juli 2018 bestreitet die MTV-Europe Music Award Preisträgerin Caro Emerald den Auftakt in der Wiener Staatsoper. Mit ihrer Single „A Night Like This“ stürmte die niederländische Jazz- und Popsängerin zuletzt auch in Österreich die Hitparaden. Nach ihrer Karenz wird sie mit „Emerald Island“, ihrem im heurigen März erscheinendem Album, im Gepäck nach Wien kommen.

Mit einem neuen Studio-Album kann auch der mehrfache Grammy-Preisträger und Publikumsliebling Thomas Quasthoff aufwarten. Vor drei Jahren vom Jazz Fest Wien mit einem heftig akklamierten Sinatra-Programm auf die Bühne zurückgeholt, präsentiert Quasthoff am 3. Juli 2018 in dessen Stammhaus am Ring seine im Mai auf CD erscheinenden Favourites des American Songbook. Begleitet wird Quasthoff dabei einmal mehr von Frank Chastenier und der Big Band des Orchesters der Vereinigten Bühnen Wien.

Am 4. Juli 2018 wird – ebenfalls nach drei Jahren Absenz – die US-amerikanische Singer-Songwriterin und Echo Jazz-Preisträgerin Melody Gardot an die Staatsoper zurückkehren; und ihre zuletzt veröffentlichte Geschichte ihrer besten Live-in-Europe-Auftritte fortschreiben. Ein Live-Erlebnis verspricht auch der zweite Act: Der österreichische Crooner Louie Austen wird dem 2017 verstorbenen Wienerlied-Heroen und Jazz-Akkordeonisten Karl Hodina dabei seine Referenz erweisen.

Heimische Bands und Ensembles genießen beim Jazz Fest Wien auch heuer wieder einen großen Stellenwert. So will etwa der zweifache Amadeus-Jazz-Award Preisträger Norbert Schneider am 2. Juli 2018 mit einem exklusiv für die Staatsoper entwickelten Programm in großer Formation seiner vergangenen 20 Bühnenjahre samt illustrer Guest-Stars für Überraschungen sorgen. Und Klaus Nüchtern stellt am 3. Juli 2018 überhaupt eine, aus seiner Handsemmel Records-Familie rekrutierte, Weltpremiere auf die Bühne des Porgy & Bess: „The Mighty Roll“ wird unter dem Motto „more than you can eat“ featuring Max Nagl, Herwig Gradischnig, Leo Skorupa (reeds), Phil Yaeger (tb), Herbert Pirker (dr), Beate Wiesinger (b), Martin Siewert (g), Oskar Aichinger (p) und Clemens Wenger (keys) off Mainstream drei Jazzgenerationen „und die größte Handsemmel aller Zeiten auf die Bühne rollen“, so Nüchtern.

Für die kommenden Wochen verspricht Fritz Thom weitere Programm-Fixierungen: „In zwei Jahren feiert das Jazz Fest Wien seinen 30. Geburtstag. Wir verstehen das als Verpflichtung, mit dem Feiern jetzt schon zu beginnen, indem wir unserem Publikum einzigartige Projekte präsentieren können und unsere Freude darüber mit den Fans zu teilen.“

Erste Programmhighlights:

Wiener Staatsoper

1. Juli 2018 Caro Emerald

2. Juli 2018 Norbert Schneider

3. Juli 2018 Thomas Quasthoff

4. Juli 2018 Melody Gardot | Louie Austen

Porgy&Bess

3. Juli 2018 Handsemmel Records - „The Mighty Roll“



Infos und Karten ab sofort unter: http://www.jazzfest.wien

Tel.: +43-1-4086030

Rückfragen & Kontakt:

Jürgen Rottensteiner

Lainzerstraße 11/12, 1130 Wien

Tel +43-676-441 39 36

juergen @ rottensteiner-pr.at