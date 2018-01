Lösungen aus Österreich für Wasserkrise in Kapstadt

AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA sucht mit einer ‚Agri-Water Innovation Challenge‘ innovative heimische Ideen gegen die Wasserknappheit in Südafrika

Wien (OTS) - Kapstadt erlebt eine der schlimmsten Dürreperioden seit Jahren: Die Wasser-Reserven gehen rapid zur Neige. Die „Stunde Null“ könnte bereits im April traurige Wirklichkeit und die Wasserzufuhr in der Millionenstadt endgültig abgedreht werden. „Wir haben uns gefragt, wie Österreich hier in dieser verzweifelten Lage nachhaltig helfen kann, und sind so auf die Idee mit der ‚Agri-Water Innovation Challenge‘ gekommen“, erklärt der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Johannesburg, Johannes Brunner.

Green Tech Lösungen aus Österreich gefragt

Die Landwirtschaft ist nicht nur einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Südafrikas. Sie ist auch der größte Wasserverbraucher in der Provinz am Kap. Innovative Lösungen zur effizienteren Wassernutzung können daher einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, akute Wasserkrisen in Zukunft zu vermeiden. Österreich liegt beim Know-how in Umwelttechnologien und beim nachhaltigen Umgang mit Naturressourcen im internationalen Spitzenfeld. Der Erfolg bei „grünen Technologien“ hat österreichischen Unternehmen weltweit zu einem exzellenten Ruf verholfen, der auch für die Wasserprobleme in Kapstadt auf wirksame Lösungen hoffen lässt.

‚Agri-Water Innovation Challenge‘ startet am WKÖ Afrika-Tag

Der Startschuss für die ‚Agri-Water Innovation Challenge‘ fällt am 30. Jänner 2018 im Rahmen des Afrika-Tags in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Unternehmen aus dem Green Tech Sektor, aber auch Start-ups und Spin-offs von Universitäten und Forschungseinrichtungen haben dabei die Chance, ihre innovativen Lösungsvorschläge abzugeben. „Ziel dieses Programms ist es, Unternehmen zu helfen, Lösungen für die Wasserkrise in Westkap zu liefern und dabei profitable und nachhaltige Geschäftsbeziehungen in Südafrika aufzubauen“, so Brunner.

Auf die besten Vorschläge wartet ein dreitägiges Entrepreneurship Support Programm in Kapstadt vom 2. bis 4. Mai 2018. In Kooperation mit südafrikanischen Partnern organisiert das AußenwirtschaftsCenter Johannesburg einen Business Development Workshop, b2b-Meetings, Treffen mit potentiellen Investoren und Geschäftspartnern sowie Firmenbesuche. Die Abgabe von Lösungsvorschlägen ist bis 15. März 2018 unter www.agriwater.org.za möglich. Die Finalisten werden spätestens am 30. März 2018 verständigt. (PWK055/SR)

