FSG-Wien gratuliert Michael Ludwig zur Wahl

Dank an Häupl für langjährige Zusammenarbeit

Wien (OTS) - Der FSG-Wien-Vorsitzende Christian Meidlinger gratuliert Michael Ludwig zur Wahl zum neuem SPÖ-Wien-Vorsitzenden. Meidlinger: „Die sozialdemokratischen GewerkschafterInnen werden geschlossen und mit vollem Engagement gemeinsam mit dem neuen Vorsitzenden für eine erfolgreiche Zukunft Wiens arbeiten. Beispielsweise an der Verbesserung der Arbeits- und Lebenssituation in unserer Stadt.“ Dem scheidenden Vorsitzenden Michael Häupl dankt Meidlinger für die beinahe 25-jährige beste Zusammenarbeit. „Diese brachte Meilensteine wie den Wiener Arbeitnehmer-Förderungs-Fonds (WAFF) hervor. Damit wird sichergestellt, dass Wiener ArbeitnehmerInnen im wirtschaftlichen Wandel nicht im Stich gelassen werden. Hervorzuheben ist auch der erfolgreiche Kampf gegen die Privatisierung der Daseinsvorsorge oder die positive Haltung zum arbeitsfreien Sonntag im Handel“, so Meidlinger.

