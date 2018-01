Militärrealgymnasium: Grünes Licht für Ressortabkommen mit Bildungsministerium

Wien (OTS) - Auf Initiative von Verteidigungsminister Mario Kunasek wurde im Ministerrat am 5. Jänner 2018 der Erhalt des Militärrealgymnasiums beschlossen.

Um den Schulbetrieb weiterhin sicherzustellen, werden nun erste Maßnahmen gesetzt. Zur Erneuerung des Ressortabkommens zwischen dem BMLV und dem Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft (BMBWF) wird eine gemeinsame Arbeitsgruppe vorbereitet. Aus dem BMBWF gibt es bereits grünes Licht für dieses Abkommen.

Weiters wird nun geprüft, ob bis zur Umsetzung eines erforderlichen Neubaus der Schule, in einer Übergangsphase der Schulbetrieb in der derzeitigen Infrastruktur (Daun-Kaserne) aufrechterhalten werden kann. Dazu haben am Freitag, 26.01.2018 der Generalsekretär des BMLV – Dr. Wolfgang Baumann – und der Schuldirektor Dr. Werner Sulzgruber einen ersten Lokalaugenschein vorgenommen.

Verteidigungsminister Kunasek möchte mit diesen Maßnahmen erreichen, dass der Schulbetrieb bis Ende des Schuljahres 2017/2018 nicht eingestellt wird.



Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Information & Öffentlichkeitsarbeit / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at