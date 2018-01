VHS – Akademie der Zivilgesellschaft: Fünf neue ehrenamtliche Projekte für ein gutes Zusammenleben in Wien

Frühjahrslehrgang startet am 7. Februar 2018

Wien (OTS) - „Eine lebendige Demokratie braucht eine funktionierende Zivilgesellschaft“, stellte jüngst Michael O’Flaherty, Direktor der Europäischen Agentur für Grundrechte, fest. Einen Beitrag für eine lebendige Zivilgesellschaft in Wien liefert die Akademie der Zivilgesellschaft der Wiener Volkshochschulen. Am 24. Jänner 2018 fand die Abschlusspräsentation des Winterlehrgangs 2017/18 statt, in dem fünf neue Projekte für ein gutes Zusammenleben in Wien entstanden sind.

Autorin Petra Piuk entwickelt „Schreiben am Markt“

Vom naturwissenschaftlichen Lesetheater für Vor- und Volksschulkinder bis hin zum Bildungsprojekt, bei dem Kinder Gebäude aus ihrer Wohnumgebung aus Recyclingmaterialien nachbauen und dabei ihre Sprachkenntnisse verbessern – die Projekte des Winterlehrgangs bilden eine breite Themenpalette ab. Im Rahmen des Projekts „Schreiben am Markt“ bietet die Autorin Petra Piuk gemeinsam mit weiteren Autorinnen zum Beispiel Kreativ-Schreibworkshops am Viktor-Adler-Markt in Wien-Favoriten an. Das Angebot richtet sich insbesondere an jene Menschen, die sich bisher noch nicht mit dem Schreiben von Texten beschäftigt haben. Die Teilnahme ist kostenlos. „Bei meinem Projekt geht es um Chancengleichheit. Wer kreativ schreiben möchte, soll die Möglichkeit dazu haben, unabhängig von Herkunft oder Einkommen“, sagt Lehrgangsteilnehmerin Petra Piuk.

Durch Bildung die Gesellschaft mitgestalten

Die Akademie der Zivilgesellschaft wurde 2016 als spezialisierte Einrichtung der Wiener Volkshochschulen gegründet. In einem fünfmonatigen Lehrgang erhalten Menschen, die eine ehrenamtliche Initiative starten oder ein bereits bestehendes Projekt weiterentwickeln wollen, alle nötigen Kompetenzen vermittelt. Seit ihrer Gründung wurden bereits über vierzig Projekte ins Leben gerufen, die einen Beitrag zum guten Zusammenleben in der wachsenden Millionenmetropole leisten. „Mit der Akademie der Zivilgesellschaft trägt die VHS das Feuer der Volksbildung ins 21. Jahrhundert. Durch Bildung sollen alle Menschen ihre Gesellschaft mitgestalten können“, unterstreicht Brigitte Pabst, Direktorin der Akademie der Zivilgesellschaft.

Frühjahrslehrgang startet am 7. Februar 2018

Am 7. Februar 2018 startet der nächste Lehrgang. Im Mittelpunkt stehen Teamentwicklung, Projektmanagement, projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit sowie Techniken in Verhandlungs- und Gesprächsführung. Ein Team erfahrener ExpertInnen, wie Werner Gruber, Leiter des Planetariums Wien, Wanda Moser-Heindl, Gründerin der Sozialmarie und viele mehr stehen den Teilnehmenden zur Verfügung. Die ermäßigte Teilnahmegebühr beträgt für Privatpersonen 150 Euro und ist damit besonders sozial verträglich. Der Lehrgang stimmt auch mit den Anforderungen des AMS für die Bildungskarenz überein. Studierende zahlen den halben Preis.

Alle Informationen zum Lehrgang sowie den Projekten unter www.zivilgesellschaft.wien.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Philipp Schneider

Akademie der Zivilgesellschaft

Tel.: 01/89 174-100182

Mobil: 0699/189 177 63

E-Mail: philipp.schneider @ vhs.at