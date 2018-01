SPÖ Wien: Plakate für beide Kandidaten in Planung

Straubinger: Keiner wird bevorzugt, Entscheidung treffen die Delegierten am Landesparteitag

Wien (OTS/SPW) - Die SPÖ Wien weist die Anschuldigungen von krone.at auf´s Schärfste zurück, wonach die Landespartei der Wahl des Vorsitzenden am morgigen Landesparteitag vorgreife.

„Wir haben beiden Kandidaten angeboten, Plakate schon vorab zu drucken, damit diese gleich nach dem Landesparteitag aufgehängt werden können. Die Produktion beider Plakate lief bereits.“ Michael Ludwig hat sich während der laufenden Produktion entschieden, kein Plakat in Druck geben zu lassen. Das Plakat von Andreas Schieder war bereits in Druck. „Mit einem muss die Druckerei ja anfangen“, so Straubinger. „Wir haben den Wunsch von Michael Ludwig nicht nur akzeptiert, sondern der Fairness halber auch das Plakat von Andreas Schieder storniert und vernichten lassen, um gleiche Bedingungen zu schaffen.“

„Die vorausschauende Produktion beider Plakate ist ein üblicher, professioneller Vorgang. Die Krone stellt ihn in ein falsches Licht. Die Landespartei behandelt beide Kandidaten gleich.“

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien

Lisa Fuchs, MSc

Tel.: 0676/4423235

lisa.fuchs @ spw.at

http://www.spoe.wien