Akademikerball 2018: Aktuelle Informationen der LPD Wien

Wien (OTS) - Angezeigte Versammlungen

Es werden als Gegenproteste zum Wiener Akademikerball 2018 heute drei Demonstrationsmärsche und eine Standkundgebung stattfinden. Der Hauptteil der Märsche wird die Bereiche „2-er Linie“, Getreidemarkt, Karlsplatz und Ring betreffen. Die Versammlungen starten laut Veranstaltern gegen 16:00 Uhr und werden bis in die Nacht dauern. Entsprechende Verkehrsbehinderungen im innerstädtischen Bereich sind wahrscheinlich. Das Platzverbot rund um den Heldenplatz wird am 26.01.2018 um 17:00 Uhr in Kraft treten.

Gesetzeskonforme Versammlungen

Gemäß den Bestimmungen des Versammlungsgesetzes sind das Mitführen von Waffen und anderen gefährlichen Gegenständen sowie das Unkenntlichmachen der Gesichtszüge bei Versammlungen verboten. Auch das Zünden von pyrotechnischen Gegenständen wie Böller, Rauchtöpfe und bengalische Feuer ist nach den Bestimmungen des Pyrotechnikgesetzes verboten.

Platzverbot: Zu- und Abgang für Medienvertreter / Medientreffpunkt Der Zugang zum Platzverbot erfolgt ausschließlich über eine Sicherheitsschleuse in 1., Schauflergasse. Dies ist auch der Medientreffpunkt. Eine gültige Akkreditierung ist Voraussetzung. Hier kann das Platzverbot auch jederzeit ohne weiteres verlassen werden. Je nach taktischer Möglichkeit kann in Begleitung eines ÖA-Beamten das Platzverbot auch an anderen Stellen verlassen werden. Es werden ab 17:00 Uhr mehrere Beamte des Büros für Öffentlichkeitsarbeit der LPD Wien im Bereich Schauflergasse für die Medienbetreuung anwesend sein.

Auflagen für Träger von Akkreditierungen im Platzverbot:

Die Akkreditierung ist sichtbar am Körper zu tragen und ist nicht übertragbar. Sie ist nur in Verbindung mit einem Journalistenausweis gültig. Jegliche Belästigung oder Störung der Ballbesucher ist zu unterlassen. Den Anweisungen der Polizei ist unverzüglich Folge zu leisten. Das Nichtbefolgen dieser Auflagen führt zum Verlust der Akkreditierung und der einhergehenden Privilegien.

Kommunikation

Am Tag der Veranstaltung wird die Wiener Polizei alle für die Bevölkerung und auch für die Teilnehmer der Versammlungen relevanten Informationen zeitnah über den Account „LPDWien“ auf Twitter veröffentlichen.

Medienansprechpartner

Oberrätin Daniela Tunst M.A. unter der Tel.: 0664-6143524

RevInsp Mag. Paul Eidenberger unter der Tel.: 0664-8410129

Interview-Koordination:

ChefInsp Michaela Rossmann unter der Tel.: 0664-6143715

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at