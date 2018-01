Bezirkschef Stadler weist haltlose SPÖ-Gerüchte zurück

In Simmering gibt es sicher kein Massenquartier!

Wien (OTS) - Für Empörung sorgt eine frei erfundene Behauptung des Wiener SPÖ-Abgeordneten Peter Florianschütz, wonach in Simmering angeblich ein Flüchtlings-Massenquartier geplant sei. „Ich kann persönlich garantieren, dass es so etwas bei uns im 11. Bezirk sicher nicht geben wird“, so der freiheitliche Bezirksvorsteher Paul Stadler, „das war auch nie in irgendeiner Weise Thema.“

Toni Mahdalik, Klubobmann der Rathaus-FPÖ, bekräftigt, dass es auch in keinem anderen Bezirk wie immer geartete Projekte zur Großunterberingung von Flüchtlingen gebe, nicht einmal Gespräche darüber. „Das ist ein weiteres linkes Schauermärchen der SPÖ, die offenbar ihren bundesweiten Abstieg in die politische Bedeutungslosigkeit nicht verkraften kann“, so Mahdalik. (Schluss) akra

