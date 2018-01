Wien-Donaustadt: Zwischenfall bei einer Kundgebung

Wien (OTS) - Bei einer am 25. Jänner 2018 stattgefundene Kundgebung zum Thema „Gegen Militärintervention der türkischen Regierung in Afrin“ kam es zu einem Zwischenfall. Ein 24-Jähriger begann die Kundgebungsteilnehmer mit seinem Handy zu filmen. Des Weiteren rief er: „Ihr seid alle Terroristen“ in die Menge. Aufgrund dessen eskalierte die Situation und mehrere Kundgebungsteilnehmer stürmten auf ihn zu. Durch deeskalierendes Einwirken der anwesenden Polizisten konnte die Situation wieder unter Kontrolle gebracht werden. Der 24-Jährige wurde wegen Störung der öffentlichen Ordnung angezeigt.

