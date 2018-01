Genossenschaft für Gemeinwohl verhandelt mit GLS Bank

Generalversammlung gibt grünes Licht für Sondierungsgespräche

Wien (OTS) - Die Zusammenarbeit mit der größten sozial-ökologischen Bank Deutschlands und eine Weitertreibung des FMA Antrags für ein Zahlungsinstitut mit Gemeinwohlkonto – das wurde auf der außerordentlichen Generalversammlung der Genossenschaft für Gemeinwohl in Wien vergangenen Samstag beschlossen.

Fragen der FMA werden beantwortet

Über 460 Stimmen waren im Raum vertreten. Der Vorstand wurde darin bestätigt, den Verbesserungsauftrag der Finanzmarktaufsicht (FMA) zu beantworten und nötigenfalls Rechtsmittel zu ergreifen. Der Verbesserungsauftrag ist sehr umfassend, aber nur ein Teil der 227 Fragen wird als konzessionsrelevant erachtet. "Die FMA hat unseren 250 Seiten starken Antrag gründlich studiert und im Dezember erwartungsgemäß eine Reihe von Fragen gestellt, die wir nun beantworten“, so Genossenschaftsvorstand Peter Zimmerl. "Aber Fragen, die sich auf einen laufenden Geschäftsbetrieb beziehen, können wir gar nicht so beantworten, als hätten wir schon eine Konzession und ein eröffnetes Zahlungsinstitut“, so Zimmerl.

Mandat für GLS-Sondierungen

Gleichzeitig werden Optionen für den Fall einer negativen Entwicklung des Behördenverfahrens geprüft. Unter anderem erhielt der Vorstand das Mandat, eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit der deutschen Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken (GLS Bank) zu sondieren, die schon heute die größte Anteilshaberin der Genossenschaft für Gemeinwohl ist. Eine der möglichen Optionen ist eine österreichische GLS Niederlassung, die unter der Marke "Bank für Gemeinwohl“ Girokonten, Sparbücher, Kredite und weitere Bankprodukte anbietet.

Aufsichtsräte, Crowdfunding, Akademie

Darüber hinaus stimmte die Mitgliederversammlung für eine Weiterentwicklung der Grundlagendokumente und für die Wiederwahl der Aufsichtsratsmitglieder Markus Stegfellner (Vorsitz), Judith Pühringer und Christian Felber (Stellvertretung). Die erfolgreiche Crowdfunding-Plattform mit Gemeinwohlsiegel und die zugrunde liegende Gemeinwohl-Prüfung werden weitergeführt und die Aktivitäten der Akademie für Gemeinwohl intensiviert. "Wir schöpfen alle Optionen aus, um die Interessen der Genossenschafter*innen bestmöglich zu wahren und unsere Vision von ethischem Banking auf vielfältigen Wegen umzusetzen“, schließt Genossenschaftsvorstand Fritz Fessler.

FOTODOWNLOAD VORSTÄNDE PETER ZIMMERL UND FRITZ FESSLER

Rückfragen & Kontakt:

Teresa Arrieta, Pressesprecherin

0699 10 66 99 30 medien @ mitgruenden.at