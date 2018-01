Faßmann zeigt sich über Einigung zu Ephesos-Grabungen erfreut

Wichtige österreichische Forschungseinheit kann ihre Arbeit wieder aufnehmen

Wien (OTS) - „Ich freue mich, dass die österreichischen Archäologen ihre Grabungstätigkeiten in der antiken Stadt Ephesos wieder aufnehmen dürfen und die Kooperation mit der Türkei weitergeht. Wissenschaft und Forschung leben vom internationalen und interdisziplinären Austausch und gerade in Ephesos hat sich durch die jahrelange Arbeit eine gute Partnerschaft entwickelt. Umso wichtiger ist es, dass die gemeinsamen jahrelangen Bemühungen auf österreichischer Seite für eine Wiederaufnahme dieser bedeutenden Forschungskooperation geführt haben“, so Wissenschaftsminister Heinz Faßmann anlässlich der heutigen Entscheidung der Türkei.

Faßmann weiter: „Die engagierten Wissenschaftler/innen aus Österreich, aber auch zahlreiche türkische Kolleg/innen, die rund um die Grabungen beschäftigt waren, leisten einen sehr essentiellen Beitrag zum Erkenntnisgewinn im Bereich der archäologischen Forschung. Österreichische Forscher/innen sowie die Österreichische Akademie der Wissenschaften zählen in dem Bereich zur Weltspitze. Mit der Wiederaufnahme der Grabungen in Ephesos kann an eine sehr erfolgreiche Forschungsarbeit angeschlossen werden.“

