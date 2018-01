Microsoft Accelerator Peking sieht künftige Entwicklung voraus - nimmt den Bedarf von Branchen auf und stellt diesen Anwendungen vor

Peking (ots/PRNewswire) - Am 24. Januar 2018 fand in Peking der Demo-Tag des "Microsoft Accelerator Peking - Kohorte 10" statt.

Microsoft Accelerator beschleunigt den Erfolg innovativer B2B-Firmen mit unternehmensfertigen Lösungen, indem es diesen beispiellosen Zugang zu führenden Microsoft-Partnern und -Kunden, hochrangigen Geschäftsverbindungen und technischen Informationen verschafft. Die am "Accelerator" beteiligten Firmen werden Teil des starken weltweiten Microsoft-Accelerator-Alumni-Netzes.

Microsoft Accelerator ist ein weltweites Programm, das Startup-Unternehmen hilft, sich durch hochrangige Geschäftsverbindungen und technisches Wissen weiterzuentwickeln. Weltweit hat Microsoft Accelerator bereits 764 Startups unterstützt, von denen sich 83 Prozent weltweit Investitionen von über 3,6 Mrd. USD sichern konnten.

In China folgt Microsoft Accelerator der Devise "Den Bedarf von Branchen aufnehmen und diesen Anwendungen vorstellen". Dadurch wird in Branchen wie dem Einzelhandel, der Fertigung, dem Bau-, Finanz-, Gesundheits- und Bildungswesen oder der Landwirtschaft die Anwendung hochmoderner Technologien wie Künstliche Intelligenz, Big Data, Blockchain, IoT, Mixed Reality und Cloud Computing vorangebracht.

Microsoft Accelerator Peking hat ein auf Innovation ausgerichtetes Ökosystem geschaffen, in dessen Mittelpunkt Microsoft steht und das jede Person und jede Organisation weltweit befähigt, mehr zu erreichen. Microsoft Accelerator will zu einem "Knotenpunkt für Microsoft-Technologie und Startups" werden, der Startups mit Behörden, Unternehmen, Anlegern, Medien und anderen Ressourcen verbindet.

In der "Beschleunigung" von Kohorte 10 bot Microsoft Accelerator Peking Ressourcen zu verschiedenen Aspekten an. Mit dem Ziel, Kunden zusammenzubringen, kooperierte Microsoft Accelerator Peking mit Verkaufs- und ISV-Teams Microsofts und veranstaltete pro Tag durchschnittlich zwei Kundenkontakt-Sessions, die 14 Branchen und über 50 Unternehmenskunden umspannten.

Im Hinblick auf den Kapitalmarkt ermöglichte Microsoft Accelerator über 75 wertvolle Online- und Offline-Zusammenführungen. 14 Firmen erlangten eine neue Finanzierungsrunde über insgesamt 893 Mio. RMB -bei einem geschätzten Gesamtwert von 7,687 Mrd. RMB. In nur viereinhalb Monaten "Beschleunigung" haben die Startups der Kohorte 10 ihre jeweilige Bewertung um das durchschnittlich 1,34-Fache steigern können.

Bis Januar 2018 hatten sich in China 200 innovative Startups Microsoft Accelerator angeschlossen. Schätzungen zufolge haben die 200 "Alumni"-Startups einen Wert von über 85,487 Mrd. RMB und erzielen ein durchschnittliches Jahreswachstum von über 400 Prozent. 4 von ihnen wurden an die Börse gebracht, 14 wurden fusioniert und übernommen. Microsoft Accelerator wurde 5 Jahre in Folge die Auszeichnung "Bester Startup-Inkubator Chinas" (China Best Incubator for Startups) verliehen. Die Produkte und Dienstleistungen von "Alumni"-Firmen kommen dabei mehr als 10 Mio. Unternehmenskunden und 700 Mio. privaten Nutzern in China zugute.

