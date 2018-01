Wien-Penzing: Bedenklicher Todesfall in Wohnung - Nachtrag

Wien (OTS) - Wie am 24. Jänner 2018 berichtet haben Polizisten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus eine weibliche Leiche (91) im Bereich der Goldschlagstraße aufgefunden. Zwei Hausbewohner hatten die 91-Jährige in ihrer Wohnung liegend aufgefunden und anschließend die Polizei gerufen. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Nach den ersten Ermittlungen ist von Fremdverschulden auszugehen. Das vorläufige Ergebnis der Obduktion ergab als Todesursache ein Schädelhirn-Trauma durch stumpfe Gewalteinwirkung. Das 91-jährige Opfer wies mehrere Verletzungen im Bereich des Kopfes auf. Die Ermittler konnten am vermeintlichen Tatort neben der Leiche einige Holzscheitel auffinden. Diese wurden vermutlich als Tatwerkzeug verwendet. Die Wohnung der Frau war durchwühlt. Ob Bargeld oder sonstige Wertgegenstände aus der Wohnung gestohlen wurden, konnte zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht verifiziert werden.

