NEOS Wien/Gara ad Althangrund: Vassilakou lenkt ein und setzt unsere Forderung um

Stadtplanungssprecher Stefan Gara: „Wir begrüßen außerordentlich, dass die beiden Widmungsverfahren für den Althangrund zusammengelegt werden.“

Wien (OTS) - Hocherfreut zeigt sich NEOS Wien Stadtplanungssprecher Stefan Gara anlässlich der heutigen Ankündigung von Stadträtin Maria Vassilakou, die beiden Widmungsverfahren für das Areal am Althangrund zusammenzulegen: „Damit wird die NEOS-Forderung, die Flächenwidmung für das Gesamtareal durchzuführen, umgesetzt. Das ist ein erster großer Erfolg – NEOS wirkt. Wir werden den Druck in diesem Stadtentwicklungsprojekt weiter hochhalten“, so Gara. „Erst kürzlich in der letzten Bezirksvertretungssitzung haben wir einen Antrag eingebracht, der das Areal bei der Planung in seiner Gesamtheit erfassen soll. Gerade noch von SPÖ und Grüne im Bezirk abgelehnt, wird nun doch unsere Stoßrichtung übernommen“, freut sich Bezirksklubobmann Szabolcs Nagy.

„Das Bauprojekt am Althangrund darf nicht zum nächsten Heumarkt werden. Das Leitbild für den südlichen Teil des Areals wurde von der rot-grün besetzten Lenkungsgruppe unter weitgehendem Ausschluss der Bürgerinnen und Bürger erstellt. Und jetzt spielt die SPÖ ein doppeltes Spiel, mit dem sie Stadträtin Vassilakou vor sich hertreibt. SPÖ-Politiker aus Bezirk und Gemeinderat waren seit Jahren bei allen relevanten Entscheidungen mit am Tisch, nun versucht sich die SPÖ als Kämpferin für die Bürger darzustellen. Wir jedoch sind einzigen, die sich kontinuierlich für die Anliegen der Wienerinnen und Wiener einsetzen und fordern, dass die Bürgerinnen und Bürger in die Planungen eingebunden werden. Bauprojekte von dieser Größenordnung können auch ohne Proteste über die Bühne gehen aber nur, wenn transparent und nachvollziehbar geplant wird und die Bevölkerung Antworten auf ihre Fragen erhält“, erklärt Gara abschließend.

