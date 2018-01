32. Wiener Gemeinderat (2)

Fragestunde

Wien (OTS/RK) - Die vierte Anfrage richtete GRin Mag.a Nina Abrahamczik (SPÖ) an Bildungsstadtrat Mag. Jürgen Czernohorszky (SPÖ) betreffend steigender Bedarf an Pflichtschulplätzen. Czernohorszky führte aus, dass das Bevölkerungswachstum die zentrale Frage für die Stadt sei. Daraus ergebe sich der steigende Bedarf an Schul- und Kindergartenplätzen. Er nannte folgende Zahlen: Im Jahr 2010 seien 18.000 Kinder geboren worden, 2016 seien es bereits 20.800 Kinder gewesen. Um zu zeigen, wie Bildung der Zukunft funktioniere, würden zahlreiche Abteilungen der Stadt zusammenarbeiten. Als Beispiel nannte er die Kooperation zwischen der Magistratsabteilung 56 (Wiener Schulen) mit dem Stadtschulrat. Grundlage für Projektentscheidungen sei die „laufende Datenanalyse“, so Czernohorszky. Abschließend sagte er, dass die MA 56 nach drei Strategien arbeitete: Neubau von Bildungsstandorten (Campus plus-Bauten), Schulerweiterungen bestehender Standorte und Neubau von Volksschulen sowie Mittelschulen.

Die fünfte Anfrage richtete GR Dipl-Ing. Dr. Stefan Gara (NEOS) an Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) zum Thema Personenschutz im KAV. Sandra Frauenberger (SPÖ) betonte, dass Sicherheitspersonal seit mehreren Jahren eingesetzt werde und auch weiterhin für die Sicherheit der MitarbeiterInnen gesorgt werde. Laut Frauenberger setzte der KAV auf eine Reihe von Maßnahmen: Die Entwicklung von Kennzahlen, Erhebungsbögen und eine Statistik an Vorfällen. Zusätzlich gebe es Deeskalations-Schulungen für das Personal. Die für Sicherheit verantwortlichen Personen im KAV würden sich auch „Input von außen holen“, nämlich wie in anderen Städten mit Sicherheit umgegangen werde. Frauenberger hielt auch fest: Je besser zentrale Notaufnahmen organisiert seien, desto mehr sinke das Aggressionspotential von PatientInnen. Sicherheit sei daher ein großes Thema beim Ausbau der zentralen Notaufnahmen.

Aktuelle Stunde zum Thema „Wer arbeitet noch für Wien? SPÖ und GRÜNE sind nur noch mit sich selbst beschäftigt und ignorieren die Wienerinnen und Wiener bei wichtigen Zukunftsprojekten“, eingebracht von den NEOS.

GRin Mag.a Beate Meinl-Reisinger, MES (NEOS) kritisierte den Stillstand der rund um die Nachfolge-Debatte von Bürgermeister Häupl in der Stadtpolitik eingesetzt hätte. Außerdem würden BürgerInnen bei Projekten nicht eingebunden. Sie vertrat die Meinung, dass bei Stadtentwicklungsgebieten wie dem Otto-Wagner Arial und den Althangründen im neunten Bezirk eine „Politik des Drüberfahrens herrsche“. Diese Art von Politik würde aber „heute nicht mehr funktionieren“. Die WienerInnen würden sich nicht gefallen lassen, dass die Regierung „ein Stoppschild für Patizipation“ aufstellen würde. Beim Projekt Althangründe kritisierte sie, dass die BürgerInnen nicht eingebunden worden seien, der Planungssprecher der Grünen – der wegen Spenden von Immo-Entwicklern für seinen Schulverein in die Kritik geraten war - sehr wohl maßgeblich mitreden hätte dürfen.

GRin Dipl.-Ing.in Elisabeth Olischar, BSc (ÖVP) sagte, dass die ÖVP schon länger beobachte, dass Planungsprojekte in Kritik geraten, da sich die BürgerInnen Mitwirkung erwarten würden. Laut Olischar würden Projekte im „stillen Kämmerlein“ beschlossen. Sie erinnerte auch, dass sich 40 Prozent der eingebrachten BürgerInnen-Anliegen im Petitionsausschuss mit Kritik an Bauprojekten beschäftigen. Sie ortete ein „planungspolitisches Chaos“ in der Stadt.

GR David Ellensohn (Grüne) vermisste eine sachliche Diskussion. Das Thema der Aktuellen Stunde sei eine „Inszenierung“. Er betonte, dass der Vorwurf des Stillstands in der Stadtregierung nicht stimme, schließlich würden heute im Zuge der Sitzung 48 Tagesordnungspunkte abgearbeitet, zum Beispiel werde der Gemeinderat heute über Geldmittel für den WAFF und den Tourismusverband debattieren und diese vermutlich mehrheitlich beschließen. Außerdem hob er die rot-grünen Projekte wie den Gratiskindergarten und den Neubau von zehntausenden Wohnungen als Positiv-Beispiele hervor. Abschließend betonte er, dass es für eine dynamische lebendige Stadt „keine sudernde Opposition“ brauche, sondern eine "gemeinsame Politik".

(Forts.) hie/ord

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion

01 4000-81081

www.wien.gv.at/rk