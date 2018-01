Überreichung der 20. Radiopreise der Erwachsenenbildung

Wien (OTS) - Die Überreichung der 20. Radiopreise der Erwachsenenbildung für 2017 wurde wie jedes Jahr im RadioKulturhaus in Wien vorgenommen. Die Jury – vier Vertreterinnen und Vertreter von Print-Medien, zehn Vertreterinnen und Vertreter der preisverleihenden Verbände der Konferenz der Erwachsenenbildung (KEBÖ) und ein Vertreter der Wissenschaft – hatte aus 18 für die Preisvergabe nominierten Produktionen zu wählen. Die Nominierungen erfolgten aus 116 eingereichten Sendungen – ORF-Sendungen und Sendungen von 13 verschiedenen privaten und Freien Sendern.

Die Preise gingen an Produktionen von Ö1, dem Freien Radio B138 und Radio Orange 94.0.Mit den Radiopreisen der Erwachsenenbildung für 2017 wurden ausgezeichnet:

Kategorie Kultur:

Helga Gutwald für die Sendung „Gedichte sind gemalte Fensterscheiben. Else Lasker-Schüler“, die vom Freien Radio B138 ausgestrahlt wurde.

In der Kategorie Information wurden zwei Sendungen, die bei der Abstimmung die gleiche Punktezahl erhalten haben, ausgezeichnet:Ernst Weber für die Gestaltung von „Unser Mann in Havanna“, ein Feature aus der Ö1-Reihe „Hörbilder“.Für die Sendung „Wie Uber, Foodora und Co die Gesellschaft verändern“ erhalten Julia Gindl, Anna Masoner und Franz Zeller den Preis für die Gestaltung der Sendung aus der Reihe „matrix – computer und neue medien“, ausgestrahlt auf Ö1.

In der Kategorie Bildung/Wissenschaft wird der Eduard Ploier-Preis* vergeben. Er ging an Juliane Nagiller für die Gestaltung der Ö1-Radiokolleg-Sendung „Working Poor“.

Kategorie Interaktive und experimentelle Produktionen:

Evelyn Blumenau und Walter Kreuz von gecko art wurde der Preis für die Sendung „Berufswelten. Ein Horch-Around-Corner“, die gemeinsam mit Lehrlingen aus Berufsschulen aus NÖ, OÖ und Wien entstanden ist, zugesprochen. Die Sendung wurde von Radio Orange 94.0 ausgestrahlt.

Kategorie Sendereihen:

Elisa Vass übernahm den Preis für die Leitung der Ö1-Reihe „Journal Panorama“, stellvertretend für die gesamte Redaktion.

Die Preisüberreichung erfolgte durch Repräsentanten der preisverleihenden Verbände der Konferenz der Erwachsenenbildung (KEBÖ) – Günther Lengauer, Geschäftsführer der ARGE Bildungshäuser, Michael Sturm, Geschäftsführer des Berufsförderungsinstitut Österreich, Christian Jahl, Vorstandsvorsitzender des Büchereiverbandes Österreich, Hubert Petrasch, Geschäftsführer des Forum Katholischer Erwachsenenbildung, Bernhard Keiler, Geschäftsführer des Ländlichen Fortbildungsinstituts, Wolfgang Kellner vom Ring Österreichischer Bildungswerke, Peter Härtel von der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft, Pia Lichtblau vom Verband Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung, Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen und Vorstandsmitglied des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen und Alice Fleischer vom Wirtschaftsförderungsinstitut.

Die Rede zum Preis hielt die Autorin Karin Peschka.

Moderiert wurde der Abend vom Leiter des Büros Medienpreise und Sprecher der Jury, Gerhard Bisovsky, gemeinsam mit Martin Haidinger von Ö1.

* Der 1998 verstorbene österreichische Erwachsenenbildner Eduard Ploier war Direktor des Bildungshauses Schloss Puchberg und von 1974 bis 1998 Mitglied der Hörer- und Sehervertretung des ORF und Mitglied im Kuratorium.

PreisträgerInnen und Ihre Sendungen zum Nachhören

