Wiener Akademie mit allen Beethoven-Symphonien in Kolumbien

RESOUND-Tournee des Orchesters Wiener Akademie führt nach Kolumbien und in die Dominikanische Republik sowie nach Los Angeles

In Bogotá spielt das Orchester an fünf Tagen alle neun Beethoven-Symphonien im Originalklang

Martin Haselböck: „Wir transportieren musikalische Geschichte über die österreichischen Grenzen hinaus.“



Am 31. Jänner 2018 startet die diesjährige Südamerika-Tournee des Orchesters Wiener Akademie in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. An fünf Tagen wird das Orchester unter der Leitung seines Gründers Martin Haselböck alle neun Symphonien Ludwig van Beethovens im Originalklang auf die Bühne des Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo in Bogotá bringen. Das Orchester reist bereits zum dritten Mal nach Südamerika, erstmals nun aber mit dem umfassenden Beethoven-Programm im Gepäck. „Nach der intensiven Beschäftigung mit dem Originalklang an Originalschauplätzen in Wien im Rahmen unseres RESOUND-Zyklus freuen wir uns sehr, unsere Erfahrungen und Gefühle in die Welt transportieren zu können“, so Dirigent Martin Haselböck zur bevorstehenden Tournee. Nach Bogotá stehen jeweils zwei Beethoven-Konzerte in Santo Domingo (Dominikanische Republik) sowie Los Angeles (USA) auf dem Programm.

„Die internationalen Auftritte des Orchesters Wiener Akademie sind eine wechselseitige Bereicherung: Wir transportieren musikalische Geschichte über die österreichischen Grenzen hinaus und nehmen gleichermaßen viele Eindrücke in uns auf: Südamerika prägt mit großartigen Schauplätzen, einem jungen vitalen Publikum, das noch nicht übersättigt ist und für das die Musik neu und frisch erklingt“, erzählt Haselböck weiter.

RESOUND Beethoven

Alle Symphonien Ludwig van Beethovens sowie seine wichtigsten Orchester- und Kammermusikwerke wurden unter Beethovens Leitung in Wien erstmals aufgeführt. RESOUND Beethoven bringt diese auf Instrumenten ihrer Entstehungszeit erstmals in die prachtvollen Theater und Konzerträume ihrer Premieren, die bis heute erhalten sind, zurück. Ausgestattet mit dem Erfahrungsschatz des Originalklangs an Originalschauplätzen tritt das Orchester Wiener Akademie mit dem RESOUND-Programm mehrmals im Jahr auch international auf, etwa in Spanien, Polen und Japan sowie 2018 in Kolumbien und Süd-Korea. http://resound.wienerakademie.at/

Über das Orchester Wiener Akademie:

Das Orchester Wiener Akademie wurde 1985 von seinem künstlerischen Leiter Martin Haselböck gegründet. Der Name des Originalklangorchesters steht international für lebendige Interpretation, Virtuosität und Musikantentum mit speziell "österreichischer Note". Als Originalklangorchester ist das Orchester Wiener Akademie im Wiener Musikleben durch den Abonnement-Zyklus im Musikverein (seit 1991), durch Tourneen im In- und Ausland, Musiktheaterproduktionen wie „The Infernal Comedy“ und „The Giacomo Variations“ mit John Malkovich fest verankert. http://www.wienerakademie.at/

