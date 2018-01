MOL-Gruppe startet Carsharing-Service in Budapest

„MOL Limo“ Carsharing-Service bietet zunächst eine Flotte von 300 Volkswagen up! an (ein Drittel davon sind Elektrofahrzeuge)

Gesamtes Carsharing-Service im Besitz von MOL, die es auch betreibt

MOL-Gruppe ist führender Anbieter von Mobilitätslösungen mit seinen Auto- und Fahrrad-Sharing-Diensten in Budapest

Mobilitätstransformation spielt eine wichtige Rolle in der MOL-Gruppenstrategie 2030

Die MOL-Gruppe stellte heute ihren Carsharing-Dienst “MOL Limo” vor, ein guter Beweis für das Bestreben der MOL-Gruppe, die erste Wahl ihrer Kunden und Pionier in Mobilitätslösungen in Zentral- und Osteuropa zu werden. Als Teil der MOL-Gruppenstrategie 2030 ist es Ziel, das Unternehmen an die sich verändernde Marktdynamik anzupassen und den traditionellen Kraftstoffhandel in ein breiteres Konsumgüter- und Dienstleistungsgeschäft umzuwandeln.

"Mobilität ist ein wichtiger Bestandteil der 2030 Strategie der MOL-Gruppe. Wir beabsichtigen, unsere Einzelhandelsaktivitäten zu transformieren, indem wir wachsende Nachfragebereiche erschließen und an der Neudefinition von Transportmitteln in der CEE-Region mitarbeiten. Wir wollen die erste Wahl für Kunden sein und ihnen alle Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung stellen, die sie unterwegs benötigen um ihre Reise so angenehm wie möglich zu gestalten. Carsharing-Dienste, die eine tragende Rolle im Verkehrsmix von Großstädten spielen werden, passen perfekt in diese Strategie“, erklärt Peter Ratatics, COO Consumer Services der MOL-Gruppe.

“MOL Limo” bietet eine flexible Lösung an, die es den Nutzern ermöglicht, ihr Auto am Ziel ihrer Wahl zu lassen und ihre Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder sogar mit dem Fahrrad zu verbinden. Mit seinen Auto- und Fahrrad-Sharing-Programmen, die vor drei Jahren eingeführt wurden, ist MOL der führende Anbieter von Mobilitätslösungen für Bewohner der ungarischen Hauptstadt.

MOL verfolgt das langfristige Ziel, das Netzwerk in Budapest und darüber hinaus zu erweitern und schließlich eine vollelektrische Wagenflotte zu betreiben, die in Einklang mit der Entwicklung der Elektrofahrzeug-Infrastruktur in Ungarn und der CEE-Region steht. Veränderungen der Verbrauchergewohnheiten wie die abnehmende Bedeutung des Autobesitzes und das zunehmende Umweltbewusstsein werden voraussichtlich zu einer steigenden Nachfrage nach Car-Sharing-Diensten führen, die die Luftqualität in Großstädten erheblich verbessern und die Verkehrsbelastung mindern können.

Lesen Sie mehr über „MOL Limo“ car sharing und „MOL Bubi“ bike sharing.

Über die Mol-Gruppe

Die MOL-Gruppe ist ein integriertes, international tätiges Öl- und Gasunternehmen mit Stammsitz in Budapest, Ungarn. Die Gruppe ist in mehr als 30 Ländern mit einer dynamischen internationalen Belegschaft von 25.000 Mitarbeitern und einer mehr als hundertjährigen Erfolgsbilanz im Energiebereich tätig. Die Explorations- und Produktionsaktivitäten der MOL-Gruppe werden durch die Erfahrung von über 80 Jahren im Bereich Kohlenwasserstoff unterstützt. Derzeit wird in acht Ländern produziert, in dreizehn Ländern gibt es Explorationsgebiete. Die MOL-Gruppe betreibt vier Raffinerien und zwei petrochemische Anlagen in einer integrierten Lieferkette in Ungarn, der Slowakei und Kroatien und besitzt ein Netzwerk von 2.000 Tankstellen in insgesamt zehn Ländern Zentral- und Südosteuropas.

