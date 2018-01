Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 26.1.: Super Markt für Immobilien

Wien (OTS) - „Das lukrative Wohn- und Parkraumgeschäft in den USA“ lautet der Titel des von Robert Uitz-Dallinger gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 26. Jänner um 9.42 Uhr in Ö1.

Der US-amerikanische Immobilienmarkt ist der weltweit größte und ein Markt der Superlative, gerade in den Metropolen. Die vor zehn Jahren geplatzte Blase scheint vergessen. Im vergangenen Jahr haben in den USA so viele Häuser die Eigentümer/innen gewechselt wie zuletzt 2006. Günstiges Geld, positive Konjunktur und steigende Nachfrage lassen die Quadratmeterpreise wieder steigen. Das Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ hat sich die Entwicklung und Trends auf dem US-amerikanischen Markt angesehen und erklärt, warum Immobilien für in- und ausländische Käufer/innen als Wohn- sowie Anlageobjekt interessant bleiben.

