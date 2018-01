switch-Angebot um 8,7 Prozent günstiger als VKI-Aktion

Zweimal hinschauen lohnt sich!

Wien (OTS) - Der Strom-Energiepreis des switch private Tarifs liegt bei 3,85 Ct./kWh (exkl. MwSt.). Auf Basis eines österreichischen Durchschnittskunden mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh bedeutet dies eine Ersparnis gegenüber dem günstigsten VKI-Angebot von 8,7 Prozent. Zusätzlich profitieren die switch-Kunden davon, dass keine Bindung besteht und kein Grundpreis verrechnet wird. „Unsere zufriedenen Kunden wissen, dass Sie bei uns dauerhaft preislich sicher und gut aufgehoben sind, nicht nur bei Aktionen“, so switch-Geschäftsführer Christoph Schmidt. Es lohnt sich daher, vor einem Wechsel genau hinzuschauen.



Angebotsvielfalt

Ein Energieversorger sollte individuelle Angebote für die verschiedenen Kundengruppen bieten. Für die einen, die gerne auf Schnäppchenjagd gehen und an Aktionen teilnehmen, aber auch für sehr viele andere, die sich lieber für ein Produkt entscheiden, bei dem Treue belohnt wird. switch bietet diese Vielfalt und hat für jeden Kunden ein individuelles Angebot. Beim neuen simply-switch Tarif wird Treue spürbar belohnt, denn der Strompreis wird hier sogar jedes Jahr günstiger. Jedes Jahr der Belieferungsdauer werden zusätzlich mehr Rabatte vom Listenpreis gewährt. Im ersten Jahr sind dies minus fünf Prozent, im zweiten Jahr minus zehn Prozent und sogar zwölf Prozent ab dem dritten Jahr – und das dann dauerhaft. Das ist in Österreich einzigartig.



switch Energievertriebsgesellschaft m.b.H.



switch, eine 100 Prozent-Tochter der EAA-EnergieAllianz Austria, spricht als internationaler „Energieversorger“ wechselbereite und preissensible Strom- und Erdgaskunden in Österreich und Deutschland an. switch ist seit vielem Jahren erfolgreich am Energiemarkt tätig und konnte in dieser Zeit mehr als 100.000 zufriedene Strom- und Erdgaskunden von seinen Produkten überzeugen. Dafür wurde switch in unterschiedlichen Verbrauchertest mehrmals mit Bestnoten ausgezeichnet und 2015 sowie 2016 zu Österreichs bestem Stromanbieter gewählt.

