Radio Wien ist stärkstes Lokalradio und legt kräftig zu

Radiotest bestätigt 1.Platz unter den Lokalradios in Wien

Wien (OTS) - Radio Wien gelingt es, seinen Vorsprung im Ranking der Lokalradios in der Bundeshauptstadt kräftig auszubauen und lässt damit seine sieben privaten Mitbewerber weit zurück. Das bestätigt der jüngste Radiotest des unabhängigen Marktforschungsinstitut GfK Austria für den Zeitraum Jänner 2017 bis Dezember 2017. Die Zuwächse betreffen sowohl den Marktanteil als auch die Tagesreichweite. Insgesamt erreicht Radio Wien in seinem Sendegebiet täglich rund 320.000 Personen ab 10 Jahren (Mo-Fr).

Bei den Hörerinnen und Hörern ab 10 Jahre gelingt es Radio Wien seinen Marktanteil (Mo-Fr) von 15% (Radiotest 2016_4) um drei Prozentpunkte auf nunmehr 18% (Radiotest 2017_4) zu steigern und seinen Vorsprung bei der Tagesreichweite von 11,5% auf 12,8% zu erhöhen. Kein anderes Lokalradio in Wien kann sich über derartige Zugewinne freuen.

Besonders eindrucksvoll kann Radio Wien seinen Vorsprung in der Kernzielgruppe 35+ ausbauen. So klettern die Tagesreichweite im Erhebungszeitraum von 15,7% auf 18,6% und der Marktanteil von 17% auf 22% (Mo-Fr). Dem jüngsten Radiotest zufolge hört demnach fast jeder fünfte Wiener/jede fünfte Wienerin der „Bevölkerungsgruppe 35+“ Radio Wien. Und: in dieser Zielgruppe erreicht Radio Wien einen 2,4-mal höheren Marktanteil als der nächstgereihte private Mitbewerber.

Die Tagesreichweite der „Bevölkerungsgruppe 14 bis 49“ festigt sich bei 7,4% und der Marktanteil von Radio Wien(Mo-Fr) in diesem Segment erreicht solide 10%.

„Der Erfolg von Radio Wien bestätigt ein weiteres Mal, dass sich die permanente Auseinandersetzung mit dem Interesse und den Bedürfnissen unserer Hörerinnen und Hörer bezahlt macht“, erklärt ORF-Landesdirektorin Dr. Brigitte Wolf. „In einer immer unübersichtlicheren Welt der Globalisierung ist ein starkes Lokalradio wichtiger denn je. Dass diese Wien-Nähe hörbar wird, verdanken wir unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen ich zu ihrem Erfolg herzlich gratuliere.“ Programmchefin Jasmin Dolati sieht sich in ihren Bemühungen bestätigt: „Wir versuchen durch ständige Überarbeitung des Programms, der Inhalte, der Schwerpunkte und natürlich der Musik noch besser zu werden. Wir sind froh, dass diese Arbeit durch die Hörerinnen und Hörer honoriert wird.“

