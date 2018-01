NÖ-Landtagswahl bei ATV: 3,5 Stunden live, drei Diskussionsrunden, eigene Hochrechnung

Sonntag, 28. Jänner 2018, ab 16.45 Uhr live bei ATV

Wien (OTS) - Die ausführlichste Live-Berichterstattung zur Landtagswahl in Niederösterreich läuft bei ATV. Das bewährte Team von „ATV Meine Wahl“ berichtet am 28. Jänner von 16.45 Uhr bis 20.15 Uhr in einer 3,5-stündigen Live-Strecke. ATV-Moderator Meinrad Knapp meldet sich mit Politikexperte Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek live aus St. Pölten, im Wiener Studio leitet Sylvia Saringer insgesamt drei Diskussionsrunden, die Spitzenkandidaten der Wahl interviewt Jenny Laimer. Fünf mobile Teams berichten aus den Parteizentralen und ATV präsentiert in Kooperation mit ARGE Wahlen eine eigene Hochrechnung.

Ab 16.45 Uhr begrüßen Meinrad Knapp, Thomas Hofer und Peter Hajek die Seher zu „ATV Meine Wahl“ und werden in gewohnter Manier die Landtagswahl besprechen und analysieren. Die Hochrechnung der ARGE Wahlen präsentiert Meinrad Knapp kurz nach 17 Uhr. Fünf mobile Teams sorgen parallel für Live-Schalten in die Parteizentralen und fangen erste Wortmeldungen ein. Gemeinsam mit Meinungsforscher Peter Hajek und Politikexperte Thomas Hofer führt Meinrad Knapp durch den weiteren Vorabend und liefert Updates.

Ab 18.35 Uhr stehen die Spitzenkandidaten der niederösterreichischen Landtagswahl wie Johanna Mikl-Leiter (ÖVP), Franz Schnabl (SPÖ), Udo Landbauer (FPÖ), Helga Krismer-Huber (Die Grünen) und Indra Collini (NEOS) ATV-Moderatorin Jenny Laimer Rede und Antwort und werden für Stellungnahmen zum vorläufigen Wahlergebnis im Studio erwartet.

Sylvia Saringer leitet im Studio in Wien insgesamt drei Diskussionsrunden: Ab 17.15 Uhr reden die Journalisten Anneliese Rohrer (Die Presse), Barbara Tóth (Falter), Esther Mitterstieler (NEWS) und Gernot Bauer (Profil) über das Wahlergebnis, ab 18.00 Uhr sind aktive und ehemalige Politiker wie die ehemalige Landessprecherin der Grünen in Niederösterreich Madeleine Petrovic, der ehemalige Vizebürgermeister Wiens Bernhard Görg, der ehemalige FPÖ- und BZÖ-Politiker Peter Westenthaler sowie der amtierende Bürgermeister Traiskirchens Andreas Babler zu Gast. Die letzte Runde ab 19.35 Uhr bestreiten die Bundespolitiker mit Sylvia Saringer. Sie begrüßt ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer, den stellvertretenden FPÖ-Bundesparteiobmann Johann Gudenus, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher, die stellvertretende Bundesvorsitzende von NEOS Beate Meinl-Reisinger sowie den Bundessprecher Die Grünen Werner Kogler.

ATV Meine Wahl:

16:45 Uhr: Meinrad Knapp - Erste Hochrechnung und Analyse

17:15 Uhr: Sylvia Saringer - Diskussion Journalisten

17:50 Uhr: Meinrad Knapp - Berichte und Analysen

18:00 Uhr: Sylvia Saringer - Diskussion aktive und ehemalige Politiker

18:35 Uhr: Jenny Laimer - Die Spitzenkandidaten im Interview

19:00 Uhr: Meinrad Knapp - Berichte und Analysen

19:20 Uhr: Meinrad Knapp - ATV Aktuell

19:35 Uhr: Sylvia Saringer - Diskussion Bundespolitiker

