Hundsmüller: Wenn es um Macht geht, kennt ÖVP keine Grenzen

Eine Regenbogenkoalition gibt es in Niederösterreich nur in Wiener Neustadt

St. Pölten (OTS) - „Im Verdrängen von Wahlsiegern hat vor allem die ÖVP Erfahrungen: Der Wahldritte Schüssel wurde zum Bundeskanzler gemacht, in Kärnten stellte die ÖVP vor Jahren als nicht stärkste Partei den Landeshauptmann, in der Steiermark stellt die ÖVP als Zweite den Landeshauptmann und in Wiener Neustadt stellt durch eine Regenbogenkoalition ebenfalls die ÖVP den Bürgermeister, obwohl die SPÖ stimmenstärkste Partei ist – ganz nach dem Motto ‚Alle gegen die SPÖ‘, einschließlich der FPÖ und den Grünen. Hier, in der Lehrwerk-Stadt Wiener Neustadt kann sich Herr Nehammer darüber im Detail kundig machen, wie dort die ÖVP das vorspielt, was sie anderen unterstellt“, erklärt SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller zu den Äußerungen des ÖVP-Generalsekretärs: „Herr Nehammer schließt offenbar von sich auf andere. Für die SPÖ ist und war immer klar, dass die stimmenstärkste Partei Gespräche und Verhandlungen mit den politischen Mitbewerbern führt und den Anspruch auf den Bundeskanzler oder auf den Landeshauptmann hat.“ Diese Usance sei bisher nur von der Volkspartei gebrochen worden, sagt Hundsmüller: "Wenn es um Macht geht, kennt vor allem die ÖVP keine Grenzen – das sind unsere Wahrnehmungen.“

Hundsmüller sprach auch die Äußerungen des VPNÖ-Landesgeschäftsführers an, der bekrittelte, dass Landesparteivorsitzender Landesrat Franz Schnabl sich vergangenen Dienstag aufgrund eines Termins in einer Gemeinde für die Regierungssitzung entschuldigt hat: „Ich bin überrascht, dass Herr Ebner hier so gut Bescheid weiß. Denn bisher hat sich die ÖVP-geführte Landesregierung ja geweigert, Transparenz in Sitzungen der Landesregierung zuzulassen – diese laufen streng geheim hinter verschlossenen Türen ab. Aber ich werte es als Zeichen hoher Nervosität, dass die ÖVP Derartiges thematisieren muss. Es gehen Herrn Ebner und seinem Team wohl die Sachargumente aus, dass sie hier in den Schmützkübel greifen müssen.“ Die ÖVP sei offenbar vergesslich: „Es gab Regierungssitzungen, bei denen alle ÖVP-Regierungsmitglieder verhindert waren. Es wäre der SPÖ NÖ nie in den Sinn gekommen, ihnen zu unterstellen, dass sie ihre Arbeit und das Land nicht ernst nehmen würden. Wenn das das ‚neue Miteinander‘ ist, dass immer wieder und wieder und wieder angesprochen wird, dann gute Nacht, Niederösterreich!“

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Niederösterreich

Mag. Gabriele Strahberger

Pressesprecherin

0664/8304512

gabriele.strahberger @ spoe.at

www.noe.spoe.at