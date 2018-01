Über 3.000 Menschen bei Protestmarsch für fairen Lohn- und Gehaltabschluss in der Sozialwirtschaft

Appell an Arbeitgeber, ernsthaft zu verhandeln

Wien (OTS) - Über 3.000 Teilnehmerinnen forderten gestern Nachmittag bei einem Protestmarsch in Wien einen fairen Lohn- und Gehaltserhöhung sowie eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich und bessere Bewertung der GuKG-Kompetenzen bei den laufendennKollektivvertragsverhandlungen für die über 100.00 Beschäftigten im privaten Gesundheits- und Sozialbereich.

Zahlreiche BetriebsrätInnen aus diesem Bereich bekräftigten in vor dem Protestmarsch öffentlich abgehaltenen Betriebsversammlungen ihre Forderungen nach einer Arbeitszeitverkürzung und einem fairen Lohn- und Gehaltsabschluss. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, dass neue Tätigkeiten und mehr Verantwortung im Zuge der Einführung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes (GuKG) sich in der Bezahlung niederschlagen müssen! Das Angebot der Arbeitgeber von 2,1 Prozent Lohn- und Gehaltserhöhung sei eine Frechheit, so der Tenor. Unterstützung kam auch von der Spitze der zuständigen Gewerkschaften GPA-djp und vida.

Der Wiener Landesvorsitzende der Gewerkschaft vida Helmut Gruber bekundete bei der Abschlusskundgebung vor dem Sitz der Arbeitgeber seine Solidarität mit den Beschäftigten und betonte, dass die große Zahl an DemonstrantInnen zeige, dass Grenzen der Belastbarkeit erreicht seien. Er appellierte an die Arbeitgeber, die Forderungen Der Gewerkschaften ernsthaft zu verhandeln.

Der Vorsitzende der GPA-djp Wolfgang Katzian betonte, dass die unter anderem von den Gewerkschaften geforderte Abschaffung des Pflegeregresses nicht zu Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen bei den Beschäftigten führen dürfe. “Jeder, der glaubt, eine schwierige Budgetsituation auf dem Rücken der Beschäftigten auszutragen, muss mit unserem gewerkschaftlichen Widerstand rechnen.“ Die Politik sei gefordert, genügend Geld für die erbrachten Leistungen, die für die Gesellschaft so viel wert sind, bereit zu stellen.

Die KV-Verhandlungen werden heute mit der dritten Runde fortgesetzt.



