Juraczka: Verzögerung des Lobau-Tunnels durch Alternativstudien verantwortungslos

Sinnhaftigkeit von Alternativstudie zu Lobau-Tunnel in Frage zu stellen – Bekenntnis von Rot-Grün zu Lobau-Tunnel nach wie vor ausständig

Wien (OTS) - „Obwohl es ein klares Bekenntnis des Bürgermeisters zum Bau des Lobau-Tunnels gibt – und er auch heute wieder erklärte, er sehe keine realistische Alternative – hat er zugelassen, dass Verkehrsstadträtin Vassilakou Unsummen an Steuergeld in Studien bzw. Gutachten zu Alternativlösungen steckt. Warum lässt dies der Bürgermeister bei der aktuellen finanziellen Situation der Stadt Wien zu?“, so ÖVP Wien Klubobmann Manfred Juraczka im Rahmen der heutigen Fragestunde im Gemeinderat. Dazu habe es auch heute keine zufriedenstellende Antwort des Bürgermeisters gegeben. „Die Sinnhaftigkeit und finanzielle Legitimation dieser noch immer unveröffentlichten Studie ist nach wie vor in Frage zu stellen“, so Juraczka.

Schließlich sei es verantwortungslos, die Umsetzung des Projekts durch die Prüfung von Alternativvarianten ohne Chance auf Realisierung und auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu verzögern. „Verhindern und verzögern war gestern. Die gesamte rot-grüne Stadtregierung inklusive dem grünen Koalitionspartner muss endlich Farbe bekennen und sich klar und deutlich zu dem Projekt bekennen. Die Realisierung des Lobau-Tunnels ist alternativlos“, so Juraczka und weiter: „Das sehe ich auch als klaren Auftrag an den zukünftigen Bürgermeister.“

