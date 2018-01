BELVEDERE: Vorverkauf von „EMILIE FLÖGE – GELIEBTE MUSE“ startet

Wien (OTS) - In einem Theaterstück im Oberen Belvedere begibt sich die österreichische Schauspielerin Maxi Blaha ab 13.3.2018 auf die Spuren des It-Girls der Wiener Moderne, der Modepionierin und Geliebten Gustav Klimts: Emilie Flöge. Das Stück findet anlässlich des 100. Todestages Klimts im Rahmen der Neuaufstellung der Sammlung im Oberen Belvedere statt, Tickets sind ab heute unter www.wien-ticket.at, am WIEN-TICKET Pavillon bei der Staatsoper und an allen WIEN-TICKET Vorverkaufsstellen, sowie an den Kassen des Belvedere erhältlich.

Emilie Flöge – die Lebensgefährtin Gustav Klimts war Modepionierin, Künstlerin und Geschäftsfrau. Basierend unter anderem auf mehr als 400 Postkarten und Briefen Klimts an sie zeigt das Solostück von Penny Black für die österreichische Schauspielerin Maxi Blaha die Beziehung zwischen zwei der schillerndsten Figuren der Wiener Moderne, Emilie Flöge und Gustav Klimt. „Emilie Flöge – Geliebte Muse“ feiert am 13.3.2018 im Marmorsaal des Oberen Belvedere Premiere, weitere Spieltage sind bis Mai geplant. Das Belvedere lädt zu einem Abendprogramm mit Begrüßungssekt, einem Rundgang durch die Neuaufstellung der Klimt-Sammlung im ersten Stock des Museums und dem Theaterstück im berühmten Marmorsaal des Oberen Belvedere ein.

Das Stück „EMILIE FLÖGE – GELIEBTE MUSE“ findet im Rahmenprogramm rund um den 100. Todestag des großen österreichischen Künstlers Gustav Klimt 2018 statt. Es basiert auf einer Idee, die für die KLIMT FOUNDATION in dem Stück „Süße Wiener Dunkelheit / tiefheller See“ am Attersee entwickelt wurde. Im Lichte dieses Jubiläums ist auch die Neuaufstellung der Klimt-Sammlung im Oberen Belvedere zu entdecken. Sie setzt die Bilder der österreichischen Kunstikone in einen neuen Kontext. So bekommt auch der weltbekannte KUSS eine neue räumliche und kunsthistorische Umgebung. Die gesamte Sammlung des Oberen Belvedere wird seit Jänner bei laufendem Betrieb umgestellt und ist ab 1. März in kompletter Neuaufstellung zu sehen.

TICKETINFO „EMILIE FLÖGE – GELIEBTE MUSE“

€ 39,- / ermäßigte Tickets für Jahreskartenbesitzer, Freunde, sowie für den Belvedere Cercle ab € 34,-

Tickets inklusive Besichtigung der Neuaufstellung der Klimt-Räume und Sekt-Empfang

Erhältlich unter www.wien-ticket.at, am WIEN-TICKET Pavillon bei der Staatsoper und an allen WIEN-TICKET Vorverkaufsstellen, sowie an den Kassen des Belvedere

INFORMATIONEN ZUM STÜCK

EMILIE FLÖGE - GELIEBTE MUSE

von Penny Black

für Maxi Blaha

Schauspiel: Maxi Blaha

Musik: Georg Buxhofer

Regie: Heidelinde Leutgöb

Kostüm: A. Daphne Katzinger

Schmuck: Evelyn Obermaier

Maske: Beate Lentsch-Bayerl

Regieassistenz: Valentina Waldner

Idee, Produktion: Maxi Blaha

Uraufführung; 13.3. 2018, Marmorsaal, Oberes Belvedere

Weitere Termine im Belvedere: 15.3., 27.3., 5.4, 12.4., 19.4., 8.5. und 22.5.2018

Weitere Gastspiele 2018:

Istanbul, Paris, London, Australien, Indien mit der englischsprachigen Version EMILIE FLÖGE - BELOVED MUSE

Emilie Flöge. Geliebte Muse

Premiere

Datum: 13.03.2018, 18:30 - 21:00 Uhr

Ort: Oberes Belvedere, Marmorsaal

Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien, Österreich

Url: http://www.belvedere.at

Emilie Flöge. Geliebte Muse

Datum: 27.03.2018, 18:30 - 21:00 Uhr

Ort: Oberes Belvedere, Marmorsaal

Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien, Österreich

Url: http://www.belvedere.at

Emilie Flöge. Geliebte Muse

Datum: 05.04.2018, 18:30 - 21:00 Uhr

Ort: Oberes Belvedere, Marmorsaal

Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien, Österreich

Url: http://www.belvedere.at

Emilie Flöge. Geliebte Muse

Datum: 12.04.2018, 18:30 - 21:00 Uhr

Ort: Oberes Belvedere, Marmorsaal

Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien, Österreich

Url: http://www.belvedere.at

Emilie Flöge. Geliebte Muse

Datum: 19.04.2018, 18:30 - 21:00 Uhr

Ort: Oberes Belvedere, Marmorsaal

Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien, Österreich

Url: http://www.belvedere.at

Emilie Flöge. Geliebte Muse

Datum: 08.05.2018, 18:30 - 21:00 Uhr

Ort: Oberes Belvedere, Marmorsaal

Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien, Österreich

Url: http://www.belvedere.at

Emilie Flöge. Geliebte Muse

Datum: 22.05.2018, 18:30 - 21:00 Uhr

Ort: Oberes Belvedere, Marmorsaal

Prinz-Eugen-Straße 27, 1030 Wien, Österreich

Url: http://www.belvedere.at

