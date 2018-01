Kostenloser TOEFL®-Online-Kurs startet am 24. Januar

Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) - ETS, die Macher des TOEFL®-Tests, bekräftigen heute erneut ihre Verpflichtung, Studierende bei der Verwirklichung ihres Traums von einem Auslandsstudium zu unterstützen - durch die Veröffentlichung des einzigen kostenlosen, offiziellen TOEFL-Vorbereitungskurses. Der sechswöchige Kurs ist unter www.edx.org abrufbar und wird auf kontinuierlicher Basis bereitgestellt, damit Teilnehmer jederzeit einsteigen und den Kursinhalt in ihrem eigenen Lerntempo absolvieren können.

Millionen von Menschen auf der ganzen hat der TOEFL-Test geholfen, ihre Träume von einem Hochschulstudium, der Migration von Fachkräften, Beschäftigung, Stipendien, Visa und noch mehr zu realisieren. Mehr als 10.000 Universitäten, Behörden, Institutionen und Organisationen weltweit, unter anderem in Australien, Kanada, den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich, erkennen die TOEFL-Bewertungen an und 90 Prozent der befragten TOEFL-Testabsolventen wurden in der Universität ihrer ersten oder zweiten Wahl angenommen.

"Wir bei ETS sind davon überzeugt, dass jeder Zugang zu Unterricht, Lerninstrumenten und Ressourcen haben sollte, um erfolgreich zu sein", sagte Jennifer Brown, Executive Director des ETS TOEFL-Programms. "Dieser kostenlose Online-Kurs ist darauf ausgelegt, Teilnehmer bei der Verbesserung ihrer englischen Sprachkenntnisse zu unterstützen und die Anforderungen des TOEFL-Tests - der weltweit renommiertesten Bewertung der englischen Sprachkenntnisse -detailliert kennenzulernen."

Der Kurs unter der Bezeichnung "TOEFL Test Preparation: The Insider's Guide" ist wie ein globaler Klassenraum aufgebaut, denn er ist hochgradig interaktiv, bietet Verbindung zu Dozenten, die direkt am TOEFL-Test mitarbeiten, und er ermöglicht das Gespräch zwischen Dozenten und Lernenden aus aller Welt. Teilnehmer können Studiengruppen gründen und persönliche Tipps miteinander austauschen, beispielsweise über das Lernen der englischen Sprache und die Vorbereitung für ein Auslandsstudium.

Mithilfe des Kurses werden Teilnehmer alles lernen, was sie zur Vorbereitung auf den TOEFL-Test wissen müssen, darunter auch Empfehlungen zum Aufbau ihrer Fähigkeiten, zur Navigation durch die Teststruktur und zur besten Vorbereitung auf den Testtag.

Eine neue Funktion im Kurs ist eine zusätzliche Aktivität zur Weiterentwicklung der Sprechfertigkeiten, bei der Teilnehmer mit einer automatisierten "Person" sprechen können, um die typischen Szenarien zu üben, die einem Studierenden im Alltag begegnen könnten, zum Beispiel Kaffee bestellen in einem Café, Vereinbarung eines Lerntreffens mit Kommilitonen und Gespräche mit einem Karriereberater.

Der TOEFL-Kurs auf edX.org hat bisher mehr als 625.000 Teilnehmer aus mehr als 200 Ländern angezogen und wird mit 4,5 von 5 Sternen äußerst positiv bewertet. Unter http://bit.ly/2tws7d5 kann man sich einschreiben.

