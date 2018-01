Wien-Penzing: Bedenklicher Todesfall in Wohnung

Wien (OTS) - Am 24. Jänner 2018 gegen 13:30 Uhr sind Polizisten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wegen eines Todesfalls in den Bereich der Goldschlagstraße gerufen worden. In einer dortigen Wohnung fanden die Beamten eine weibliche Leiche (91) mit einer Kopfverletzung vor. Die Wohnung des Opfers war zudem durchwühlt. Nähere Umstände zu der Tat sind derzeit nicht bekannt. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen & Kontakt:

Für Medienrückfragen steht Ihnen Pressesprecher Daniel Fürst unter der Telefonnummer

01-31310-72105 zur Verfügung.