FireAngel: Rauchmelder ST-630-DE P-Line überzeugt erneut bei Stiftung Warentest

Testsieger bei Zuverlässigkeit

Wien (OTS) - Die Stiftung Warentest hat erneut Rauchwarnmelder getestet und die Ergebnisse in der jüngsten Printausgabe des Magazins „Test“ 1/2018 veröffentlicht. „Der FireAngel Rauchwarnmelder ST-630-DE P-Line mit W2 Funkmodul erhält für Zuverlässigkeit eine 1,7 und ist damit in diesem Punkt Testsieger“, freut sich Günter Rittinger, Geschäftsführer der SITAS, FireAngel Vertriebspartner in Österreich.

Am stärksten gewichtete die Jury die Zuverlässigkeit des Alarms, die Lautstärke des Signals sowie Handhabung und Robustheit. Bei den funkvernetzbaren Rauchmeldern wurde zusätzlich die Wirksamkeit der Funkvernetzung überprüft. FireAngel Rauchmelder ST-630-DE P-Line mit W2 Funkmodul erzielte für Zuverlässigkeit und Lautstärke des Alarms unter den funkvernetzbaren Warnmeldern das beste Testergebnis. (1,7 für Zuverlässigkeit und 2,3 für Lautstärke). Darüber hinaus wurde die Wirksamkeit der Funkvernetzung nur bei dem FireAngel Warnmelder mit einem doppelten Plus ausgezeichnet. Insgesamt erhielt der FireAngel ST-630-DE Rauchmelder die Note 2,3.

„FireAngel wird von Stiftung Warentest empfohlen“, so Rittinger weiter. „Die Anzahl der angebotenen Geräte sowie die verfügbaren Gerätevarianten sind für Verbraucher und Handel leider kaum noch zu überblicken. Im Fazit gehört der FireAngel ST-630-DE P-Line mit W2 Funkmodul zu den von Stiftung Warentest ausdrücklich empfohlenen Rauchwarnmeldern“, schloss Rittinger.

FireAngel Rauchmelder erhalten Sie ganz einfach Online unter www.rauchmeldershop.at.

Die Firma SITAS ist seit 1995 aktiv im Brandschutzfachhandel tätig und bietet auch die weiteren Produkte aus der FireAngel Familie wie z.B. Kohlenmonoxyd Melder oder ein Internet Gateway an.

Rückfragen & Kontakt:

SITAS Handelsgesellschaft mbH.

Günter RITTINGER

0664 - 34 00 121

rittinger @ sitas.at

www.rauchmeldershop.at