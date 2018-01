54-jähriger Gesuchter festgenommen

Wien (OTS) - Zielfahndern des Landeskriminalamtes Wien ist es am 23. Jänner 2018 gelungen, einen gesuchten Mann in Wien auszuforschen. Es erging eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien, da der Beschuldigte in Serbien zu einer 2-jährigen Haftstrafe nach Betrug verurteilt wurde. Der 54-Jährige ließ sich in einer Wohnung in der Hernalser Hauptstraße (17.) widerstandslos festnehmen.

