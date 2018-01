Einladung zur Pressekonferenz am 2. Februar 2018: "Karl Ploberger, Karoline Ploberger: Gartenlust und Küchenzauber für intelligente Faule"

Wien (ots) - Am 13. Februar erscheint das Buch "Gartenlust und Küchenzauber für intelligente Faule" im Cadmos Verlag/avBUCH. Gemeinsam mit Tochter Karoline präsentiert DER Biogärtner Österreichs, der Journalist und Sachbuchautor Karl Ploberger am 2. Februar, um 10 Uhr sein neuestes Buch im Wiener Museumsquartier (Halle G/Foyer).

Das Gärtnern im Takt der Natur liegt Karl Ploberger seit langem am Herzen. Seine vielen nützlichen Tipps sind von langjähriger Erfahrung geprägt und zeigen, wie einfach es sein kann, ökologisch und naturnah zu gärtnern und dabei viel zu ernten. Für jede Jahreszeit gibt es Pflanzen aus dem Nutzgarten, die den Anbau lohnen und zu vielen leckeren Gerichten verarbeitet werden können. Und dafür ist Karoline Ploberger verantwortlich, die frischen Wind in die Küche bringt und viele neue Rezepte serviert, die ebenso köstlich wie einfach nachzukochen sind. Und genau so ist dieses Garten-Kochbuch aufgebaut:

Rezepte bestehend aus einfachsten Zutaten, die meist schon zu Hause vorrätig sind, zubereitet mit selbstgezogenem Gemüse und Obst der Saison. Und wenn es Fragen gibt? Dann hilft Karl Plobergers Ehefrau Ulli weiter. Ein Garten-Kochbuch mit vielen tollen Rezepten - zum "Nachgarteln" und Nachkochen ausdrücklich empfohlen!

Begleitet wird dieses Buch von ORF2, ORF III und 3SAT durch das Magazin "Natur im Garten" sowie durch "Daheim in Österreich" in Karl Plobergers täglicher Rubrik "Der Pflanzenflüsterer". Im Rahmen der Veranstaltung "Der Pflanzenflüsterer am Valentinstag" am Mi, 14.02.18, 19:30 Uhr im MuseumsQuartier Wien - Halle E wird das Buch einem breiten Publikum vorgestellt. Im Anschluss an die Buchvorstellung erwartet Sie eine kleine Auswahl an Schmankerln, die auch im Buch zu finden sind.

Karl und Karoline Ploberger Gartenlust und Küchenzauber für intelligente Faule Praktisch garteln, saisonal ernten, einfach zubereiten 160 Seiten, broschiert EUR 19,95 (D) / EUR 19,95 (A) / sFr 34,90 (CH) ISBN 978-3-8404-7564-1

Die Autor/innen:

Karl Ploberger ist DER Biogärtner Österreichs. Mit seinem Bestseller "Der Garten für intelligente Faule" wurde er im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt. Die Liebe zum Garten entwickelte er schon mit fünf Jahren, heute verfügt er über ein enormes Wissen in den Bereichen Gartengestaltung, Pflanzenverwendung und ökologisches Gärtnern. Karoline Ploberger, Jahrgang 1995, studiert Französisch und Germanistik. Sie ist begeisterte Sportlerin und legt großen Wert auf gesunde Ernährung. Ihre große Leidenschaft ist Frankreich. Ihr Auslandssemester hat sie in La Réunion absolviert.

Um Anmeldung wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt:

Martina Selinger

avBUCH/ Cadmos Verlag

presse @ cadmos.de,

Tel: +43 (0)1 982 33 44 491