EANS-Adhoc: ViennaEstate Immobilien AG / Ausnutzung des genehmigten Kapitals

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Kapitalerhöhung/Restrukturierung/Kapitalmaßnahmen

23.01.2018

Wien - Der Vorstand der ViennaEstate Immobilien AG (FN 280263b; "Gesellschaft") hat heute den Beschluss gefasst, die in der außerordentlichen Hauptversammlung vom 07.11.2017 beschlossene und am 12.01.2018 in das Firmenbuch eingetragene Ermächtigung des Vorstands, innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung der Ermächtigung in das Firmenbuch bis zu 905.841 junge Aktien auszugeben, auszunutzen. Demnach sollen insgesamt bis zu 509.474 Stück auf Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil an Grundkapital von je EUR 1,00 ausgegeben werden. Der Ausgabepreis wurde angemessen festgesetzt und beträgt EUR 15,31 je Aktie. Das Gesamtvolumen der Kapitalerhöhung beträgt sohin rund EUR 7,8 Mio. Die Kapitalerhöhung erfolgt unter Wahrung des Bezugsrechts. Die Bezugsrechtsaufforderung wird voraussichtlich in den kommenden Tagen im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht. Die Bezugsfrist beträgt zwei Wochen ab Veröffentlichung der Bezugsrechtsaufforderung (§ 170 Abs 2 iVm § 153 Abs 2 AktG).

Der Beschluss des Vorstands der Gesellschaft steht unter aufschiebender Bedingung der Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu dieser Kapitalerhöhung.

Diese Bezugsrechtsaufforderung richtet sich ausschließlich an den bestehenden Aktionärskreis der Gesellschaft und ist insbesondere kein Angebot von Verkauf von Wertpapieren.

Ende der Insiderinformation ================================================================================ Über die ViennaEstate Immobilien AG

Die ViennaEstate Immobilien AG, mit Sitz in Wien, wurde 2008 gegründet und verfügt über enormes Immobilien Know-How. Der gemanagte Immobilienbestand des Unternehmens umfasst Wohn- und Hotelimmobilien im Gesamtwert von rd. EUR 420 Millionen. Die wesentlichen Geschäftsbereiche betreffen Immobilienprojektentwicklung, Management von strukturierten Immobilien-Investment- Portfolios, Development, Sanierung und Abverkauf von Zinshäusern und Wohnimmobilien.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: ViennaEstate Immobilien AG

Parkring 12

A-1010 Wien

Telefon: 01 - 236 01 55

FAX: 01 - 236 01 55 - 111

Email: info @ viennaestate.com

WWW: www.viennaestate.com

ISIN: AT0000A11BP8

Indizes:

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

ViennaEstate Immobilien AG

Vorstand Thomas Gell, MSc MSc

investor@viennaestate.com

+43 1 236 01 55