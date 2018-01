AVISO: AK Präsident Kaske im „Bürgersalon“

Wien (OTS) - Rudi Kaske, Präsident der Arbeiterkammer Wien und der Bundesarbeitskammer, diskutiert am 24.1.2018 ab 19 Uhr in der Diplomatischen Akademie, Festsaal, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien im „Bürgersalon“ zum Thema „Zukunft der Sozialpartnerschaft in Österreich“ mit Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung; Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich; Franz Schellhorn, Direktor Agenda Austria; Hermann Schultes, Präsident der Landwirtschaftskammer und NEOS-Klubobmann Matthias Strolz.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Miriam Koch

+43 1 50165 - 12893

miriam.koch @ akwien.at

wien.arbeiterkammer.at