easy green energy gewinnt zum 2. Mal VKI-Aktion im Bereich Strom

Und ist heuer sogar Bestbieter in beiden Strom-Kategorien!

Wien (OTS) - Der österreichische Energieversorger easy green energy ist nach 2017 zum zweiten Mal in Folge Bestbieter bei der VKI-Aktion „Energiekosten-Stop“. Die Teilnehmer an dieser Aktion haben nun bis März die Möglicheit zu easy green energy zu wechseln und Energiekosten zu sparen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Teilnehmern der Aktion zum wiederholten Mal den günstigsten Preis für Strom anbieten können. Nun hoffen wir, dass viele die Chance wahrnehmen und ihren Anbieter wechseln, um damit bares Geld zu sparen.“ , so Julian Blazar und Jean-Brice Piquet-Gauthier, die Geschäftsführer von easy green energy. Bereits bei der VKI-Aktion 2017 konnte easy green energy mit dem besten zertifizierten Strom-Tarif punkten: „Dass wir heuer sogar in zwei Kategorien gewonnen haben, bestätigt unsere Positionierung faire Angebote über einen langfristigen Zeitraum anzubieten!“

Heuer haben sich wieder rund 55.800 österreichische Haushalte an der VKI-Aktion „Energiekosten-Stop“ für den gemeinsamen Einkauf von Strom und Gas beteiligt. easy green energy wurde dabei sowohl in der Kategorie Ökostrom als auch in der Kategorie „Umweltzeichen Strom“ als Bestbieter ermittelt. Für diese Kategorien hat der VKI eine durchschnittliche Ersparnis von 112 Euro bei Ökostrom bzw. 105 Euro bei Umweltzeichen-Strom pro Jahr errechnet.

Mit einer für die VKI-Aktion speziellen Produktvariante des „Umweltzeichen Stroms“ ging sogar eines der hochwertigsten Produkte, die es derzeit am Markt gibt als Sieger hervor: Die Kunden erhalten damit hochwertigen und umweltfreundlichen, mit dem österreichischen Umweltzeichen „UZ 46 Grüner Strom“ zertifizierten Ökostrom. Darüber hinaus genießt der Kunde den Vorteil zu diesem Bestpreis Energieverbrauch und Netzentgelt auf einer gemeinsamen Rechnung ausgewiesen zu erhalten! Die Details zu den VKI-Gemeinschaftstarifen und ein persönliches Angebot erhalten die Teilnehmer ab Ende Februar. Danach haben sie sechs Wochen Zeit, um sich für den VKI-Gewinner zu entscheiden.



„Die Tarife von easy green energy sind jedoch nicht nur einmalig für diese VKI-Aktion günstig, sondern wir bieten unsere Tarife mit einer Preisgarantie bis Ende 2019 an und als einziger Anbieter ohne jegliche zeitliche Bindung. Damit genießen unsere Kunden totale Sicherheit und Flexibilität und easy green energy wird unabhängig von Boni und Neukundenaktionen immer unter den Top-Angeboten im E-Control Tarifkalkulator zu finden sein. Und der Aufwand für diesen Wechsel beträgt lediglich 3 Minuten.“ , erklärt Jean-Brice Piquet-Gauthier.

Über easy green energy:

Die easy green energy GmbH & Co KG ist ein 2015 gegründetes Tochterunternehmen der easybank AG. Das Unternehmen mit Firmensitz in Wien versorgt derzeit rund 70.000 zufriedene Kunden österreichweit mit Strom und Gas und wird regelmäßig aufgrund der Qualität seiner Produkt- und Serviceleistungen ausgezeichnet. Das Unternehmen bietet bereits seit dem Gründungsjahr durch das Österreichische Umweltzeichen zertifizierten Strom an und erhielt im Vorjahr die ÖGVS-Auszeichnung zum „Besten Stromanbieter 2017“.



Weitere Informationen: www.easygreenenergy.at bzw. www.energiekosten-stop.at

