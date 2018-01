Ich schaffe das! - Wie man Krisen meistern kann

Anmoderationsvorschlag:



Hat man großen Kummer braucht man viel Trost, Zuspruch, und eine ordentliche Portion Lebensmut. Wie man es schafft, sich in einer schweren Lebensphase nicht entmutigen zu lassen, berichtet Max Zimmermann.

Sprecher:

Opfer einer Straftat, eine schlimme Diagnose vom Arzt oder der Verlust eines geliebten Menschen. Schicksalsschläge, die kaum auszuhalten sind, und doch können einige Menschen besser mit Krisen umgehen als andere, schreibt das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". "Wie kommt das?" haben wir Chefredakteurin Claudia Röttger gefragt:

O-Ton Claudia Röttger: 21 Sekunden

"In Krisenzeiten hilft vielen Menschen eine positive Lebenseinstellung und dass man sich vom Kummer nicht unterkriegen lassen will. Es ist auch oft die Einsicht, dass Veränderungen zum Leben dazugehören und man auf große Einschnitte einfach keinen Einfluss hat. Akzeptiert man das Unabänderliche und schaut nach vorne, kann das wirklich das Leben leichter machen."

Sprecher:

Sicher will jeder in einer schweren Lebensphase optimistisch in die Zukunft schauen, aber woher soll man die Kraft nehmen?

O-Ton Claudia Röttger: 18 Sekunden

"Natürlich ist man verzweifelt und hat düstere Gedanken, die man auch zulassen sollte. Es gibt einem aber innere Kraft, wenn man sich den Humor bewahrt und Freude und Liebe zulässt. Selbst wenn es nur kurze Momente sind. Diese sollte man bewusst genießen und sich daran erinnern, wenn es einem schlecht geht."

Sprecher:

In so einer Ausnahmesituation fühlt man sich oft alleine. Wer kann einem in diesen schweren Zeiten beistehen?

O-Ton Claudia Röttger: 21 Sekunden

"Freunde, Nachbarn, auch die Familie sind ganz wesentlich, um zu wissen, dass man nicht alles alleine durchstehen muss. Selbst wenn man die Hilfe nicht annimmt, ist es einfach ein gutes Gefühl, es tun zu können. Außerdem gibt es verschiedene Organisationen und Onlineportale, die gute Hilfestellung leisten, wie zum Beispiel der "Weisse Ring" für Opfer von Straftaten."

Abmoderationsvorschlag:

Es ist tröstlich zu wissen, dass man sich bis ins hohe Alter eine positive Lebenseinstellung aneignen kann, berichtet der Senioren Ratgeber und so das Leben leichter machen kann.

