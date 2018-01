NIKI Luftfahrt GmbH - Pressemitteilung des Insolvenzverwalters Dr. Ulla Reisch und des vorläufigen Verwalters Prof. Dr. Lucas F. Flöther

Wien (OTS) - Aus einem transparenten Bieterprozess ist heute in den frühen Morgenstunden die Laudamotion GmbH als Bestbieter hervorgegangen. Der österreichische Gläubigerausschuss hat sich einstimmig für das Angebot der Laudamotion GmbH ausgesprochen. Es wird von einer kurzfristigen insolvenzrechtlichen Genehmigung der Transaktion in Österreich und in Deutschland ausgegangen.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Ulla Reisch als Insolvenzverwalter, Landstraßer Hauptstraße 1a, Ebene 07, Top 09, 1030 Wien

insolvenzverwaltung.niki @ ulsr.at

01 212 5500