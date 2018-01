Von Salzburg direkt auf den Großglockner

Vier große Tourismusplayer starten Kooperation der Extraklasse

Ab Mai: Drei Mal wöchentlich mit dem ‚Glocknerbus‘ in die Gipfelwelt der Hohen Tauern

Tourismusministerin Köstinger und ÖW-GF Stolba begrüßen die Initiative

Die heute auf der atb_sales (Österreichs größte Tourismus-Fachmesse) in Wien präsentierte Kooperation der Top-Tourismus-Anbieter BLAGUSS, Großglockner Hochalpenstraße (GROHAG), Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern und Kitzsteinhorn bietet neue Angebote mit Busverbindungen zu den touristischen Highlights im größten Schutzgebiet der Alpen, den Hohe Tauern. Damit können nationale und internationale Gäste aus Stadt und Land Salzburg sowie dem angrenzenden bayrischen und oberösterreichischen Raum die neuen umweltfreundlichen Anreisemöglichkeiten nutzen, um die Highlights der Hohen Tauern, mit ihren 300 Dreitausendern, zu entdecken.

„Tourismus 4.0“ – Kooperation im Sinne der Nachhaltigkeit

Im SalzburgerLand zählen die Ausflugsziele Großglockner Hochalpenstraße, Nationalpark Hohe Tauern und das Kitzsteinhorn mit rund 3 Millionen Besuchern zu den touristischen Höhepunkten im ländlichen Bereich Österreichs. Gemeinsam, mit dem auch in Salzburg ansässigen Touristik-Unternehmen BLAGUSS, gehen sie nun eine Kooperation ein, die in erster Linie die Verbindung zu diesen Attraktionen erleichtern und eine nachhaltige Anreise auch für Individualreisende ermöglichen soll. „Unsere Zusammenarbeit zielt darauf ab, das touristische Angebot bei der Anreise für Gäste und Besucher zu optimieren. Das Angebot hat viel Potential, mit gebündelter Kraft werden wir im Tourismus neue Gipfel erklimmen und dabei die Natur in seiner Schönheit belassen“, so Mag. (FH) Paul Blaguss, geschäftsführender Gesellschafter der BLAGUSS Gruppe. Die CO2-sparende Anreise in die Naturjuwele Österreichs erfolgt mit den modernsten Reisebussen der Euro 6-Emissionsklasse. Die neuen Angebote mit der Busverbindung sind ab Start der Sommersaison online unter www.glocknerbus.at, www.blaguss.com und www.kitzsteinhorn.at buchbar.

Neue Busverbindung von Salzburg in die Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern

Tagesausflügler und internationale Touristen gelangen erstmals mit dem eigens gestalteten „Glocknerbus“ ab Mai 2018 - dreimal wöchentlich - direkt aus der Stadt Salzburg und dem Pinzgau auf die 48 km-lange Großglockner Hochalpenstraße. Mit unzähligen Aussichtspunkten, Lehr- und Infostellen, 15 Gastronomiebetrieben, zehn kostenlosen Ausstellungen sowie 15 E-Lademöglichkeiten und fünf Themenspielplätzen am Weg zum höchsten Berg Österreichs, den 3.798m hohen Großglockner, hat die bekannteste Panoramastraße Europas inmitten der sensationellen Hochgebirgswelt der Hohe Tauern viel zu bieten. „Wir freuen uns auch im Hinblick auf die Nominierung der Großglockner Hochalpenstraße als UNESCO-Welterbe, dass wir Besuchern ab sofort ein noch besseres Angebot bieten können, das die Anreise erleichtert und auch umweltfreundlicher gestaltet“, zeigt sich Johannes Hörl, Vorstand der Großglockner Hochalpenstraßen AG, erfreut über die neue Kooperation.

Dank guter Vernetzung schnell und einfach auch aufs Kitzsteinhorn

Weiters wird es auch eine neue Busverbindung zur Talstation des Kitzsteinhorns geben. Mit 3.029 Metern Seehöhe ist die Bergstation des Kitzsteinhorns der höchste Punkt im Salzburger Land, der auch ohne alpinistisches Können ganzjährig erreichbar ist. Im Bereich der Gipfelstation befindet sich die hochalpine Erlebniswelt „Gipfelwelt 3000“ mit Salzburgs höchstgelegener Panorama-Plattform „TOP OF SALZBURG“ und vielen weiteren Attraktionen. Direkt am Nationalpark Hohe Tauern, inmitten der höchsten Berge, bietet die Erlebniswelt ein einzigartiges Schnee- und Naturerlebnis. Dazu ergänzt Norbert Karlsböck, Vorstand der Gletscherbahnen Kaprun AG: „Die gemeinsame Präsentation unserer hochalpinen Erlebnisangebote in den Hohen Tauern ergibt auch für attraktive, touristische Zukunftsmärkte im asiatischen Raum viel Sinn. Eine nachhaltige Vernetzung mit unseren Partnern ist dabei besonders wichtig, um möglichst viele Synergien zu nutzen.“

Mit dem öffentlichen Verkehr im Pinzgau kostenlos zum Glocknerbus

Besitzer der Nationalpark Sommercard dürfen sich besonders freuen: Dank dieser Kooperation gelangen die Urlauber in den Hohen Tauern nun auch kostenlos mit Bus und Pinzgauer Lokalbahn zu den Haltestellen des ‚Glocknerbus‘. „Neu ist im kommenden Sommer neben einem Tagesausflug auf die Großglockner Hochalpenstraße auch die Möglichkeit, mit dem ‚Glocknerbus‘ bequem und umweltfreundlich, unter fachlicher Begleitung eines Nationalpark-Rangers, das Hochgebirgserlebnis Großglockner erleben und genießen zu können“, so Christian Wörister, Geschäftsführer der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern GmbH.

Tourismuspolitik und -expertinnen sind sich einig

"Als Tourismus- und Nationalparkministerin freue ich mich ganz besonders, dass mit diesem neuen Angebot, die Nationalparkidee- möglichst vielen Menschen den einzigartigen Naturraum der Hohe Tauern erfahrbar, erlebbar und begehbar zu machen - wieder um ein wichtiges und ‚nachhaltiges‘ Zukunftsangebot bereichert wird", so die Bundesministerin Elisabeth Köstinger.

Auch Dr. Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung, zeigt sich von diesem neuen touristischen Nationalpark-Angebot erfreut: „Für unsere Gäste ist eine nachhaltige, aber vor allem auch einfache und bequeme Anreise zu ihrem Urlaubs- oder Ausflugsziel von großer Bedeutung. Diese breite Kooperation leistet daher sicher einen großen Beitrag zur weiteren Erfolgsgeschichte der beteiligten Tourismusregionen und –unternehmen“.



