Olympische Winterspiele PyeongChang 2018 im ORF

620 Stunden live in ORF eins und ORF SPORT +

Wien (OTS) - Das Supersportjahr 2018 findet in den Olympischen Winterspielen PyeongChang 2018 vom 9. bis 25. Februar seinen ersten Höhepunkt. Mit rund 240 Stunden Live-Berichterstattung täglich von 1.00 Uhr bis 16.00 Uhr in ORF eins und erstmals 24-Stunden-Olympia in ORF SPORT + (380 Stunden) können sich die Wintersportfans auf 620 Stunden Olympia-Live (ein Großteil davon barrierefrei) und damit die bisher umfangreichste Winter-Olympia-Berichterstattung des ORF freuen, die bereits am 24. Jänner um 18.00 Uhr mit der „Farewell Party“ der heimischen Olympia-Delegation beginnt. Zusätzlich zu den Live-Strecken (mit täglich fünf Abstechern ins „Olympia-Studio“) bietet jeden Tag ein weiteres „Olympia-Studio“ in ORF eins (am Wochenende im Vorabend, wochentags im ersten bzw. zweiten Hauptabend) ein aktuelles Update – schließlich finden wegen der Zeitverschiebung zahlreiche Bewerbe für das österreichische Publikum in den frühen Morgenstunden statt.

Im ORF-Rahmenprogramm widmen sich u. a. „WELTjournal“ und „WELTjournal +“ Korea und seinem nördlichen Nachbarn. ORF III bringt dazu u. a. einen Korea-Schwerpunkttag. Auch die ORF-Radios berichten ausführlich aus und über PyeongChang, für das Hitradio Ö3 wird dabei der Ö3-Wecker sogar zur Olympia-Primetime. Das ORF.at-Netzwerk widmet sich ebenfalls umfangreich den Winterspielen u. a. mit Live-Streams aller ORF-Übertragungen in der ORF-TVthek und auf sport.ORF.at, dazu sind die Highlights in der ORF-TVthek abrufbar. Mit dem ORF-Ski-alpin-Web- und App-Angebot sind die Sportfans zudem auf Schritt und Tritt informiert.

Rund 110 ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter aus Redaktion und Technik sorgen in Korea für maßgeschneiderte Berichterstattung vor allem zu den österreichischen Olympiateilnehmerinnen und -teilnehmern. Das im ersten Stock des Österreich-Hauses untergebrachte, rund 100 qm große ORF-„Olympia-Studio“ ist mit drei Fix-Kameras, einer Funkkamera und einer 10m-Schiene mit Dolly ausgestattet und wird fünfmal täglich (um 1.00 Uhr, 6.00 Uhr, 6.55 Uhr, 9.00 Uhr und 12.00 Uhr) von internationalen Stars und allen heimischen Medaillengewinnerinnen und -gewinnern besucht. Zusätzlich ist der ORF mit je einer Kamera im PK-Raum und einer Outdoor-Position am Areal präsent.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Angesichts des stark veränderten Fernsehrechtemarktes ist es nicht mehr selbstverständlich, dass der ORF seinem Publikum Olympia präsentieren kann – umso erfreulicher ist das umfassende, trimediale Olympia-Paket, das wir unseren Zuseherinnen und Zusehern aus Korea liefern werden.“

ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Nach intensiver Berichterstattung rund um den Norden der koreanischen Halbinsel zur politischen Weltlage, fokussieren sich jetzt die Besten der Besten des Wintersports in PyeongChang auf das Positive, Verbindende, kurz:

den olympischen Kern-Gedanken. Die Macht der Live-Sport-Bilder, die Top-Qualität des besten Fernseh-Sport-Teams samt innovativster Technik, die motivierten Sportlerinnen und Sportler – diese Zutaten machen Olympia im ORF für unser Publikum zum TV-Must-See. Ich danke schon jetzt den Logistik-Profis, den professionell vorbereiteten Moderatorinnen und Moderatoren, Kokommentatorinnen und Kokommentatoren und all jenen, die dieses Weltklasse-Wintersport-Spektakel im ORF möglich machen. Das ist unser Auftrag – und unsere Passion. Good luck dem österreichischen Team!“

Für ORF-TV-Sportchef Mag. Hans Peter Trost zeigt „Olympia 2018, dass der ORF weiterhin unangefochten Bild und Stimme des Sports in Österreich ist. Unser Angebot wird, unabhängig von den z. T. nächtlichen Übertragungszeiten in Mitteleuropa, das ausführlichste bisher sein. 14 Tage lang bieten wir den besten Sportlerinnen und Sportlern des Landes und der Welt jene Bühne, die sie sich mit ihren Leistungen verdienen.“

Das ORF-TV-Team in PyeongChang

Als Gastgeber des ORF-„Olympia-Studios“ wechseln einander Rainer Pariasek, Oliver Polzer und Alina Zellhofer ab.

Kommentatoren bzw. Kokommentatoren sind Dietmar Wolff (Biathlon gemeinsam mit Christoph Sumann), Michael Berger (Eröffnungsfeier und Eishockey), Boris Kastner-Jirka (Schlussfeier), Erwin Hujecek und Michael Mangge (Freestyle und Snowboard), Peter Brunner (Ski alpin Damen), Johannes Hahn (Langlaufen gemeinsam mit Alois Stadlober bzw. nordische Kombination gemeinsam mit Stadlober und Andi Goldberger), Ludwig Valenta (Bob, Rodeln gemeinsam mit Andreas und Wolfgang Linger, bzw. Skeleton), Ernst Hausleitner (Ski alpin Damen), Oliver Polzer (Ski alpin Herren) und Michael Roscher (Skispingen). Die Kommentare bei den alpinen Bewerben kommen wie schon im Weltcup von Alexandra Meissnitzer, Hans Knauß und Thomas Sykora, beim Skisprung von Andi Goldberger. Als Interviewer in Korea unterwegs sind weiters Boris Kastner-Jirka, Andreas Felber, Karoline Zobernig und Philipp Maschl.

Aus dem ORF-Zentrum kommentieren weiters Michael Guttmann (Curling), Gabriele Jahn (Eiskunstlauf), Daniel Warmuth und Martin Lang (Eishockey), Toni Oberndorfer (Eisschnelllaufen) und Marc Wurzinger (Shorttrack).

Teamleader in Korea ist Robert Waleczka, die verantwortlichen Redakteure sind Hans Hengst und Phillip König, für das „Olympia-Studio“ ist Oliver Johs verantwortlich. Die Live- und Studio-Regie liegt in den Händen von Sepp Friedl und Werner Mitterer. Die verantwortlichen Redakteure in Wien sind Andreas Barth und Dieter Derdak.

Auszeichnung für den ORF SPORT

Große internationale Anerkennung für den ORF SPORT: Michael Kögler zeichnet im Auftrag des IOC für die internationale Regie beim Biathlon verantwortlich – als erster ORF-Regisseur seit 1976. Ihm assistieren ORF-Biathlon-Experte Günther Beck sowie Vera Bichler und Martin Dallinger.

Paralympics PyeongChang 2018 in ORF eins und ORF SPORT +

Nach PyeongChang ist vor PyeongChang: Den Paralympics an den Wettkampfstätten der Winterspiele widmen ORF eins (mit täglichen Zusammenfassungen der Wettkampftage am Nachmittag bzw. im Vorabend) und ORF SPORT + einen Schwerpunkt. ORF SPORT + startet seine Berichterstattung zu den Paralympics 2018 in PyeongChang mit der Live-Übertragung der Vereidigung und der Verabschiedung des österreichischen Paralympics-Teams durch Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen am 20. Februar.

(Details und der Olympia-TV-Fahrplan sind unter presse.ORF.at abrufbar.)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at