„DIE.NACHT“: Adele Neuhauser, Julian Pajzs und Tarek Leitner bei „Willkommen Österreich“ am 23. Jänner

Außerdem: „Science Busters“ mit der Wissenschaft von Game of Thrones Teil zwei

Wien (OTS) - Bücher und Romy-Awards sind die verbindenden Elemente der Gäste, die am Dienstag, dem 23. Jänner 2018, um 22.15 Uhr in einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ zu Stermann und Grissemann ins Studio kommen. Adele Neuhauser nimmt gemeinsam mit ihrem Sohn Julian Adam Pajzs, der sie auf ihren musikalischen Lesetouren begleitet, im „Willkommen-Österreich“-Studio Platz. „ZiB“-Anchorman Tarek Leitner hat sein mittlerweile drittes Buch veröffentlicht und ist ebenfalls in der Sendung zu Gast. Gleich danach um 23.10 Uhr beschäftigen sich dann die „Science Busters“ in „Winter is here“ noch einmal mit der „Wissenschaft von Game of Thrones“. Aufklärung in Sachen Winter auf Westeros versprechen Martin Puntigam flankiert von Elisabeth Oberzaucher, Florian Freistetter und Neo-„Science Buster“ Martin Moder.

„DIE.NACHT“ am 23. Jänner im Überblick

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.15 Uhr

Adele Neuhauser hat im vergangenen Jahr ihre Autobiografie „Ich war mein größter Feind“ veröffentlicht und erzählt darin von schmerzvollen und verzweifelten Momenten. Als Schauspielerin ist sie für ihre markante Stimme und ihre Rollen als Kommissarin Bibi Fellner im Wiener „Tatort“ oder als Julie Zirbner in der ORF-Erfolgsserie „Vier Frauen und ein Todesfall“ bekannt. 2017 wurde sie zum fünften Mal mit einer Romy als beliebteste Schauspielerin in einer Serie ausgezeichnet. Begleitet wird sie von ihrem Sohn Julian Adam Pajzs, er ist Komponist und Musiker und unterstützt die Schauspielerin gemeinsam mit seiner Band „Edi Nulz“ musikalisch auf ihren Lesereisen.

„ZiB“-Anchorman Tarek Leitner veröffentlicht Ende Jänner sein drittes Buch namens „Hilde & Gretl – Über den Wert der Dinge“, in dem er mit Peter Coeln einen genaueren Blick auf das Alltägliche wirft. Am Dienstag ist der dreifache Romy-Preisträger zum zweiten Mal zu Gast bei „Willkommen Österreich“.

„Science Busters: Winter is here – Die Wissenschaft von Game of Thrones (Part two)“ um 23.10 Uhr

Seit Jahrtausenden hat es im Wetterbericht am Ende der Zeit im Bild von Westeros geheißen „Winter is coming“, und nichts ist passiert. Nun ist er doch da, aber niemand freut sich wie bei uns in Wintersportorten, denn auf Westeros gibt es keine Skigebiete, nicht einmal Tellerlift. Warum die Ankunft der kalten Jahreszeit für die Menschen in der Welt von „Game of Thrones“ nicht wie bei uns bedeutet: früher aufstehen, um beim Auto die Scheiben abzukratzen, Schneemann bauen oder rechtzeitig die Therme warten zu lassen, das bespricht MC und Univ.-Lekt. Martin Puntigam (Uni Graz) flankiert von Dr. Elisabeth Oberzaucher, (Verhaltensbiologie, Uni Wien), Dr. Florian Freistetter (Astronom und Science Blogger) und Martin Moder (Molekularbiologie, Zentrum für Molekulare Medizin Wien), die sich in der Welt von „Game of Thrones“ auskennen wie in ihrer Westeros-Tasche.

