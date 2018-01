Juraczka: Einstimmiges rot-grünes Bekenntnis zum Lobautunnel fehlt nach wie vor

Lobautunnel für weitere wirtschaftliche Entwicklung Wiens unverzichtbar – SPÖ und Grüne müssen endlich an einem Strang ziehen

Wien (OTS) - „Nach wie vor fehlt ein einstimmiges Bekenntnis der rot-grünen Stadtregierung zum Lobautunnel“, erklärte der Verkehrssprecher der ÖVP Wien Klubobmann Manfred Juraczka zum heutigen erneuten Appell und Schulterschluss der Sozialpartner im Zusammenhang mit dem Lobautunnel. „Der Lobautunnel ist für die weitere wirtschaftliche Entwicklung Wiens unverzichtbar, denn eine gute Verkehrsinfrastruktur schafft neue Arbeitsplätze und zieht Betriebe an. SPÖ und Grüne müssen bei diesem Projekt endlich an einem Strang ziehen – und zwar in die gleiche Richtung“, so Juraczka.

Das erneute gemeinsame Agieren von Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer für den Lobautunnel zeige, welchen Stellenwert dieses Infrastrukturprojekt für Wirtschaft und Arbeitsmarkt darstellt. „Wer erneut den Lobautunnel in Frage stellt und blockiert, stellt sich gegen den Standort und setzt damit Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze aufs Spiel. Infrastruktur ist Zukunftsstruktur und braucht auch endlich die Unterstützung der gesamten Wiener Stadtregierung“, so Juraczka abschließend.

